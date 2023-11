PITANJE DANA Skandal sa sumnjivim pićima trese zemlju. Jeste li zabrinuti?

Skandal sa sumnjivim gaziranim pićima od ponedjeljka trese Hrvatsku. Prvo su se poput lavine društvenim mrežama proširile poruke o spaljenim jednjacima i želudcima u Rijeci, na što su nadležne instituacije pa i sama prozvana Coca-Cola, unatoč panici koja se nezaustavljivo širila te brojnim upitima medija koji okušali doći do prave informacije, šutjele sve do utorka ujutro. Prva se oglasila riječka bolnica, potvrdivši ozljede jednjaka, a onda su se malo po malo javljale i institucije, također sa šturim informacijama. Coca-Cola je priznala da se osoba ozlijedila popivši njihov Romerquelle te da je riječ o izoliranim slučajevima. No onda su se u KBC Zagreb u utorak poslijepodne javila još dva mladića s ozljedama koje su navodno dobili nakon pijenja gaziranih pića. Jedan je otušten kući, drugi zadržan na dijagnozi. U ponedjeljak navečer Vili Beroš bio je na Rebru, rekavši da se situacija, novim slučajevima, stubokom mijenja.

Tijekom noći prijavljena su još četiri slučaja. Jedan je u Vinogradskoj u bolnici, jedan je u Varaždnu, dok su dva u KBC-u Zagreb. Svi, srećom, imaju blaže simptome. Nešto ranije rekao je da je kod mnogih upitno radi li se o kemijskoj ozljedi ili psihogenoj reakciji ili nekom drugom patološkom stanju. U ovom trenutku situacija je pod kontrolom. Moramo biti opreznim ali ne treba sijati paniku', rekao je ministar. U međuvremenu, policija ispituje cijeli slučaj, ali i širenje poruka koje su se zasad pokazale lažnima. Dok se sve to događa, dio jevnosti je u strahu.

