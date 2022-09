VIDEO Pilot u SAD-u oteo avion, zaprijetio da će se zabiti u trgovinu

Prava drama odvijala se u američkom gradu Tupelu gdje je pilot (29) oteo zrakoplov i prijetio je da će ga srušiti u supermarket Walmart. Riječ je o gradu u saveznoj državi Mississippi. Policija je evakuirala supermarket i upozorila građane da izbjegavaju to područje.

Nakon sat vremena, vlasti su priopćile kako je pilot odletio na sjeverozapad te da više nije iznad grada. No, policija i dalje prati situaciju.

Na Twitteru je odmah objavljena i snimka zrakoplova na kojoj se vidi da leti dosta nisko.

NOW - Pilot threatens to crash a hijacked aircraft into a Walmart in Tupelo, Mississippi. pic.twitter.com/ITcj757113

Vlasti su priopćile kako je pilot nazvao hitnu pomoć i rekao da će namjerno srušiti zrakoplov na supermarket. O cijelom slučaju oglasio se i guverner te savezne države. Naveo je da vlasti prate situaciju, te da bi svi građani trebaju biti na oprezu.

State law enforcement and emergency managers are closely tracking this dangerous situation. All citizens should be on alert and aware of updates from the Tupelo Police Department. https://t.co/hQ8GxcR8s0