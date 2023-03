Pilot okrenuo avion za 360 stupnjeva da bi putnici mogli vidjeti polarnu svjetlost

Pilot na letu iz Reykjavika za Manchester učinio je jedan nesvakidašnji potez. Naime, nakon pola sata vožnje okrenuo je avion za 360 stupnjeva da bi putnici mogli vidjeti polarnu svjetlost, piše Independent. Osoblje je prigušilo svjetla u kabini kako bi bolje vidjeli i kako bi doživljaj bio potpun. Fotografije i snimke tog događaja ubrzo su se proširile društvenim mrežama, a jedan od putnika na svom Twitter profilu zahvalio je pilotu i podijelio nekoliko fotografija.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo