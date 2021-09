Pijan usmrtio dvoje ljudi i dobio 2 godine zatvora: Obitelji prihvatile blagu kaznu

Pijan je vozio i usmrtio dvoje ljudi, a na koncu je za to djelo nepravomoćno osuđen na dvije godine zatvora. Dobio je kaznu ispod zakonskog minimuma, a razlog tome, barem prema obrazloženju nepravomoćne presude Županijskog suda u Puli, niz je olakotnih okolnosti, među kojima je najvažnija ta da je dobio oprost obitelji žrtava, kojima je isplatio i materijalnu naknadu za bol koju im je prouzročio. No, krenimo redom.

Prešao u suprotni trak

Sve je počelo 7. lipnja lani kada je Kristijan R. (28) u 4.45 izvan naselja Cerovlje vozio iz smjera Rijeke prema Pazinu. U krvi je imao 1,13 promila alkohola te se nije kretao svojom stranom ceste prema prometnim pravilima. U jednom trenutku je prešao u suprotni kolnički trak te je svojim Toyotom udario u Mercedes kojim je iz suprotnog smjera upravljao Milan Đ. Silina udaraca bila je takva da je Milan Đ. od zadobivenih ozljeda na mjestu preminuo, dok je njegov suputnik iz vozila Johannes Josef B. zadobio teške ozljede od kojih je dan poslije preminuo u KBC-u Rijeka.

Zbog te nesreće, ŽDO Pula je u veljači ove godine podigao optužnicu protiv Kristijana R., a optužnica je mjesec dana poslije postala pravomoćna. Suđenje je počelo u srpnju, a Kristijan R. koji se u istrazi branio šutnjom, priznao je krivnju, čime je omogućio da postupak praktički bude okončan nakon samo jedne rasprave.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 07.06.2020., Pula - Prometna nesreca koja se dogodila jutros u 4:45 na dionici Ivoli-Cerovlje. U prometnoj nesreci sudjelovala su dva osobna vozila Toyota i Mercedes pulskih registarskih oznaka. Do sudara je doslo kada je osobno vozilo Toyota koje se kretalo u pravcu Cerovlja prema Pazinu, iz neobjasnjivih razloga preslo na suprotni kolnicki trak i direktno se sudarilo s Mercedesom koji se kretalo u suprotnom smjeru. Uslijed nezgode, vozac iz Mercedesa je preminuo dok su vozac i suvozac iz drugog vozila tesko ozlijedjeni. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

– Priznajem to za što me se tereti i iskreno se kajem. Svjestan sam da sam pogriješio i da sam jedini krivac za ono što se dogodilo. Svjestan sam posljedica i boli koju sam prouzročio obiteljima preminulih. Vrijeme se ne može vratiti, a ja se sjećam da sam tog dana bio kod prijatelja. Popio sam tri piva. Znam da nisam smio voziti, no ne mogu objasniti zašto ipak jesam. Pokušavam se sjetiti što se dogodilo, no sva saznanja o tome crpio sam iz optužnice, jer sam se poslije nesreće probudio u bolnici u bolovima. Zbog svega sam se i psihički loše osjećao, pao sam i u depresiju i nema dana da ne pomislim na obitelji poginulih. Neku utjehu nalazim u tome što su mi obitelji poginulih oprostile jer su vidjeli da mi je jako teško. Moja je dužnost bila da im nekako makar financijski pomognem pa sam od roditelja posudio 80.000 eura koje im planiram vraćati u ratama. Obiteljima poginulih želio sam barem malo ublažiti bol i psihički mi je lakše jer su mi oprostili. Želim im i ubuduće pomagati kad god im ustreba. Prije ovog događaja nikada nisam bio ni u prekršaju ni u kaznenom djelu. Želim da se ovaj postupak odmah okonča, da dobijem i odslužim kaznu, iako sam svjestan da ću cijeli život biti kažnjen zbog učinjenog – kazao je Kristijan R.

Iskreno priznanje

Sud je njegovu obranu prihvatio, a iskreno priznanje i kajanje cijenjeno mu je olakotnim. No to što je kontaktirao obitelji poginulih te što je jednoj obitelji isplatio ukupno 150.000 kuna, a drugoj 15.000 eura te što je platio pogreb Milana Đ., na koncu je bio jedna od razloga zašto je sud primijenio izvanredno ublažavanje kazne te ga nepravomoćno osudio na dvije godine zatvora, iako je za ovo djelo zapriječena kazna od tri do 15 godina. Inače, da je platio odštetu, vidljivo je iz bankovnih uplata, a da se iskreno kaje, smatraju i obitelji poginulih, koje su bile suglasne s tim da mu se izrekne blaža kazna.