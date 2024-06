Picula žudi za pozornošću, ali taj mu tip ljubavi ne možemo pružiti

Nakon duljeg razdoblja u kojem su zagovarali "ideološki moratorij", Most je kampanju za euroizbore bazirao na izrazito svjetonazorski obojenoj inicijativi kojom žele unijeti kršćansku baštinu u temeljne dokumente EU. Božo Petrov, predsjednik stranke i prvi na Mostovoj listi, tumači, međutim, kako se ne radi ni o kakvom zaokretu, a pojašnjava i zašto se njegova stranka toliko protivi Zelenom planu Europske komisije te što konkretno zamjera pravobraniteljici za djecu Helenci Pirnat Dragičević.

Od "ideološkog moratorija" do "kršćanske baštine". Ne mislite li da bi takav zaokret mogao zbuniti birače?

Most se kroz niz godina jasno i autentično isprofilirao kao stranka desnog centra s kršćanskim svjetonazorima tako da je ovo logičan slijed, nikakav zaokret. Tko god nas zna, jasno mu je da smo samo mi mogli autentično nositi ovu inicijativu. Prije parlamentarnih izbora, osim potrebnih promjena u različitim sferama društva i svjetonazorskih pitanja u kojima mi uvijek baštinimo kršćansku ideju, zagovarali smo i potrebu micanja HDZ-a s vlasti. To nije i ne može biti tema izbora za Europski parlament. Ovo su drugi izbori, na drugoj razini, i nisu opterećeni domaćim političkim odnosima ni problemima.

Tvrdite da vam dobro ide prikupljanje potpisa za ovu inicijativu. Koliko ste ih do sada prikupili?

Inicijativa nije strogo vezana uz izbornu kampanju i prikupljanje potpisa, nastavit će se i nakon izbora. Dapače, izbori su svojevrsni uteg ovoj inicijativi pa očekujemo da će nakon izbora prikupljanje potpisa ići još bolje. Rekli smo da nam je cilj u Bruxelles odnijeti između 50 i 100 tisuća potpisa iz Hrvatske, a sad smo taman negdje na pola puta i time moramo biti zadovoljni budući da nam je logistika rastegnuta i na kampanju i na inicijativu.

Komisija HBK kaže da je zabrinuta zbog nijekanja kršćanskih korijena Europe. Može li vam ta poruka pomoći, s obzirom na to da se i HDZ i DP pozivaju na kršćanske vrijednosti?

Poštujemo stajališta HBK i drago nam je što su izašli s takvom izjavom jer je kršćanska baština Europe doista ono što treba čuvati i ponovno aktualizirati u donošenju odluka na najvišoj razini. Mi smatramo da je došlo vrijeme da se kršćansku baštinu zaštiti unošenjem u osnivačke ugovore EU i tako stvori zajednički vrijednosni okvir koji će morati prihvatiti svi oni koji u EU dolaze živjeti i raditi i koji će spriječiti bilo kakve ekstremističke revolucije. Oni koji su proveli rodnu ideologiju kroz kompletno hrvatsko zakonodavstvo i ratificirali Istanbulsku konvenciju i njihovi posilni koji su promptno odustali od pompozno najavljivane "deratifikacije" teško u tome mogu biti autentični.

Biskupi poručuju i da je euroskepticizam za katolike neprihvatljiv. Most se protivi dubljoj integraciji EU, kritizirate "vladajuću klasu eurobirokrata"... Može li vas se smatrati barem "mekanim" euroskepticima?

Most je suverenistička opcija koja se protivi daljnjem razvlašćivanju država članica u korist birokratskog mastodonta upitnog demokratskog legitimiteta. To nije euroskepticizam, to je jasno zauzimanje strane u raspravi o budućnosti Europske unije. Dakle, mi smatramo da EU ima budućnost i Hrvatska u njoj, ali odbijamo pristati na to da je ta budućnost unaprijed zacrtana od onih koje Hrvati nikad nisu birali.

Tonino Picula tvrdi da svojom inicijativom manipulirate biračima. Kako to komentirate?

Očito je da gospodin Picula žudi za pozornošću, ali mi mu taj tip ljubavi ne možemo pružiti. Imao je 11 godina ugodnog života u Bruxellesu, a ako mu birači ljevice žele dati još, to je na njima. Mi smo jasno komunicirali koji su ciljevi i daljnji koraci inicijative, tako da u tome ne može biti nikakve manipulacije. Može biti neslaganja pa, ako se ne slaže s time da je kršćanska baština temelj Europe, neka to jasno i kaže. U protivnom je on taj koji manipulira.

U kampanji ste dosta isticali i svoje protivljenje Zelenom planu Europske komisije. Što vam toliko smeta u zelenoj tranziciji?

Radi se o ideološkom dogmatizmu preko leđa najsiromašnijih. Zeleni plan ima veze sa zaštitom okoliša koliko i Istanbulska konvencija s nasiljem nad ženama. I jedno i drugo samo je povod za ideološko preodgajanje većine pa vidimo da nam sad žele nametnuti kakve ćemo aute voziti, koliko često ćemo putovati, što ćemo proizvoditi, kako ćemo se grijati, što ćemo jesti i koliko ćemo djece imati. To nije zelena tranzicija, nego ekofašizam i na to nećemo pristati!

Na temelju čega tvrdite da pravobraniteljica za djecu želi izbaciti sv. Nikolu iz vrtića i škola?

Na temelju njezina godišnjeg izvješća u kojemu jasno stoji da takav sadržaj, budući da nije "vrijednosno neutralan", kao da takvo što uopće postoji, treba biti ili u sklopu nastave vjeronauka ili izbačen iz škola zbog navodne diskriminacije. Mi smatramo da je to dio naše hrvatske kulture i tradicije i kao takvo ne spada u vjerski sadržaj niti bilo koga diskriminira. Što je sljedeće? Za izdajnika će se moći reći "Juda", a za neku teškoću ili teret da je "križ" samo u crkvi? Hoćemo li i jezik čistiti od biblijskih motiva?

Na to nećemo pristati! Pravobraniteljica i njezini politički sponzori žele nam podvaliti da je ljevičarski relativizam jedini dobar okvir za odgoj i obrazovanje djece. Mi smatramo upravo suprotno, da je to najgore za našu djecu!

Ako tako mislite, zašto u Saboru kroz glasanje niste pokušali rušiti njezino izvješće?

Većinski smo odbili glasovati za takvo izvješće, tako da, što se nas tiče, ono je trebalo pasti, a skupa s njim i takva pravobraniteljica. Ni jedan zastupnik Mosta nije podržao izvješće, ono je usvojeno glasovima "za" HDZ-a, Domovinskog pokreta i ostalih.