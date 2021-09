Petero malih Otočana izbačeno iz jaslica u Sinju jer za njih nije bilo mjesta, načelnik: 'Ja nisam čarobni štapić'

Medicinska sestra Anđela Bilokapić Jakić svaki dan iz Općine Otok putuje na posao u KBC Split kako bi se brinula o COVID pacijentima. Njeno dijete dosad je polazilo u jaslice u Sinju jer u Otoku ne primaju tako malu djecu, a sada više ne može biti ni tamo - jer Sinj nije njihovo mjesto prebivališta.

- Moje dijete jutros je ostalo kod kuće. Ne svojom, ne mojom voljom, požalila se Anđela na svom Facebooku, govoreći da je njeno dijete među petero malenih Otočana koje je izgubilo pravo na jaslice u 'Čarobnom Pianinu' u Sinju koje je izvan svog mjesta prebivališta, a jedini vrtić u njihovom mjestu 'Žabica' pak nema mjesta za jasličku skupinu.

Kako nam je objasnila, ova trakavica traje od svibnja, kada su roditeljima tete u vrtiću najavile da bi do ovog problema moglo doći. Otvorena pisma i pozive upućivali su već nekoliko puta, no konkretan odgovor nikada nisu dobili.

- Mjesecima zovemo i kucamo na vrata lokalnih i stranačkih političara, šaljemo dopise da se našoj djeci omogući smještaj u jaslicama, bilo u Otoku ili u ostalim Općinama u Cetinskoj krajini - kazala je Anđela te stoga prozvala načelnika Otoka Dušana Đulu, kao i gradonačelnika Sinja Miru Bulja i ostale političare koje smatra ''odgovornima''.

Jaslice će dogodine

Oko ovog problema kontaktirali smo načelnika Općine Dušana Đulu koji nam je kazao kako je upoznat s ovim problemom, ali da se to neće moći riješiti ove godine.

- Mi smo ove godine upisali oko 150 djece u vrtić i to besplatno. Djecu jasličke dobi nikada nismo primali nažalost, ja nisam vječni načelnik, ali je planiran projekt proširenja vrtića u Općini za iduću godinu sa sredstvima EU fondova gdje bi jaslička skupina djece dobila svojih 111 kvadrata, kazao nam je.

Problem je u sinjskom vrtiću Čarobni Pianino, kaže nam, kojem je Općina dosad plaćala pohađanje djece jasličke dobi iz Otoka.

- Prošle su godine naša djeca bila upisana u taj vrtić, a oni su sada odbili upisati svu djecu koja nisu iz Grada Sinja i tu ja ne mogu utjecati. Amen, završena priča, dodaje načelnik.

Nema mjesta

Čarobni Pianino koji ustanove ima u više gradova diljem obale, među kojima je i Sinj, kazao je da više nisu imali mjesta za djecu van Grada.

- Sve ustanove u Republici Hrvatskoj pa tako i ustanova Čarobni pianino su u obvezi provođenja i poštivanja odredbi Državnog pedagoškog standarda, a po ugovoru koji osnivač sklapa s lokalnom samoupravom primarno trebamo zadovoljiti potrebe roditelja i djece tog područja. Ukoliko ostane slobodnih mjesta što trenutno nije slučaj tada možemo upisati i ostalu djecu. Naravno da smo bili u mogućnosti to bismo i napravili međutim dužnost poštivanja DPS-a i lokalne samouprave su zapravo objektivne okolnosti na koje nemamo mogućnosti utjecati, pojasnila nam je ravnateljica vrtića Gordana Delić.

Iako roditeljima ovih pet Otočana nije bitno čija će pomoć stići, bitno je da stigne, načelnik govori da se do iduće godine moraju snaći.

- Morate se snaći, ja nisam nikakav čarobni štapić. Ja sam čovjek od vlastitog interesa, a oni roditelji koji me pritišću i pišu i rade gluposti će okrenuti glavu od mene kada me vide jer neće imati obraza pogledati me u oči. Naš vrtić je bajka! Imamo upisanu svu djecu stariju od tri godine života iz Općine i oni pohađaju vrtić besplatno, poručio je načelnik Đula.

