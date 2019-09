Pervan: Narod traži promjene, a kad Škoro govori o tome - proglase ga diktatorom

Komičar, scenarist i glumac Željko Pervan, najpoznatiji po humorističnoj emisiji “Večernja škola”, uključio se u predsjedničku predizbornu kampanju na strani Miroslava Škore. U razgovoru za Večernji list, Pervan je otkrio svoje razloge potpore Škori, ističući kako on sam nema nikakve političke ambicije.

Uključili ste se u Škorinu kampanju. Na koji način?

Uključio sam se tako da sam tijekom dvadesetogodišnjeg poznanstva i prijateljstva s njim osjetio da bih mogao nešto pridonijeti i nisam čekao da me pozove. Rado sam to napravio jer ga poznajem. Susreo sam ga slučajno kao i uvijek i pitao kako je, a kada je rekao da ide u predsjedničku utrku, rekao sam da je to fora i da ću se uključiti koliko mogu. Ono što me najviše razljutilo su neke reakcije koje su uslijedile na njegov privatni život, i to bez pokrića. Bit ću u tome fajter, pogotovo prema zločestoći jer imam receptore za otkrivanje zloće. Narod traži radikalne promjene, a kada on govori o promjeni, proglase ga diktatorom. Izgleda da je najbolje da dobiješ izbore i samo sjediš i ništa ne radiš. Nije problem podržati nekoga koga znaš kakav je. Jako dobro poznajem njegov karakter i znam kakve su mu namjere i kakve su uzročno-posljedične veze svega što radi. Uvjeren sam da će pobijediti. Mi smo prijatelji i što god će mu trebati, ja sam tu. Učinit ću sve što mogu osim fizičkih poslova.

Je li točno da je vaš glavni cilj ispeglati Škorin imidž desničara?

Imidž desničara je nametnuta tema jer je to tobože protueuropski, protiv ovoga i onoga, uvijek je tu neki protu... Vidite kakve je pjesme napisao taj čovjek i koliko je potišten od pjesama, takav čovjek ne može zbog desničarskih razloga kao što su vjera, boja kože ili narodna pripadnost ne voljeti život i ljude, to je kod njega nemoguće. To je floskula. Sad je on tobože desničar i treba napraviti mjesta nadesno, a onda gurneš Miru sasvim desno da bi netko došao desno, ali da nije sasvim desno. To je preslaganje kao kod nogometne momčadi. To nema veze s istinom.

