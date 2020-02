'Naredio mi je da se skinem. Molila sam ga da to ne radi jer mu mogu biti majka'

Pero Jekić (58) pravomoćno je osuđen na osam godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima, odlučio je Vrhovni sud, potvrdivši tako prvostupanjsku presudu koju je u lipnju lani donijelo vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod presjedanjem suca Dražena Kevrića. U obrazloženju odluke Vrhovni sud navodi kako smatra da će kazna od osam godina ispuniti svrhu kažnjavanja.

– Kod izricanja ove kazne Vrhovni sud vodio je računa o svim olakotnim i otegotnim okolnostima. Posebno je kao otegotna okolnost uzeta u obzir brojnost radnji u počinjenju djela i visok stupanj kriminalne volje. Kazna će i utjecati na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano. Time će se istodobno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Osim toga, kazna sadrži i dostatnu količinu društvene i moralne osude za zlo koje je optuženik prouzročio žrtvama – navedeno je u obrazloženju odluke Vrhovnog suda.

Prema optužnici, Jekić se teretio da je u srpnju 1991. kao pripadnik srpskih paravojnih postrojbi, koje su ušle u Hrvatski Čuntić, u jednoj od kuća silovao ženu koja je u to vrijeme imala 54 godine. Osim njega, silovala su je još dva pripadnika te postrojbe. Jedan je u međuvremenu preminuo dok je drugi do danas ostao nepoznat. Dok je Jekić silovao 54-godišnjakinju, njegovi suoptuženici tukli su njezina muža, zabijajući mu nož u glavu i tijelo. Pitali su ga što “Srbin radi u ustaškom selu” te su mu za vrat vezali konop, govoreći mu da se objesi. Jekić se teretio i da je pokušao silovati još jednu ženu, no u tome nije uspio. On je tijekom istrage ispitan zamolbenim putem jer živi u Srbiji. Nijekao je djelo te je tvrdio da on tog dana uopće nije bio u Hrvatskom Buntiću.

Inače, taj dan je u to selo, u kojem je uglavnom živjelo starije stanovništvo, ušlo 100 pripadnika srpskih parapostrojbi. Pretraživali su kuće u potrazi za oružjem te su pucali po kućama. Neke od kuća su zapalili, a zapalili su i katoličku crkvu sv. Ante Padovanskog. Jekićeva žrtva opisala je događaj, kazavši da su tog dana u selo ušli pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Jedna je grupa pretražila njezinu kuću i otišla, nakon čega je došao Jekić sa Stevom Karaicom i još jednom nepoznatom osobom.

– Jekić je tražio da ja s njim idem pregledati kuću. Moj se muž usprotivio, kazao je da će on ići s njim. No Jekić mu nije dao. Odveo me na kat i naredio mi da legnem i skinem se. Molila sam ga da to ne radi jer mu ja mogu biti majka. No on me nije poslušao. Nakon što je završio, rekao mi je ostanem ležati jer će doći i drugi. I došli su – svjedočila je žrtva.

Dok su nju silovali, u prizemlju kuće njezin je muž premlaćen. Osim što su ga tukli, ubadali su ga nožem po glavi i tijelu, a stavili su mu uže oko vrata. Njegova supruga našla ga je kasnije uplakanog iza štednjaka te ga je iznijela iz kuće i omotala dekom. Sakrili su se u živicu te su se u kuću vratili tek sljedeći dan. Bili su prevezeni u bolnicu u Sisku, pa o njihovom ozljedama postoji i medicinska dokumentacija.

Nakon što se iživio nad supružnicima, Jekić je izašao iz kuće te je vidio još jednu ženu, kojoj je naredio da ode do obližnju štalu i legne. Nju je pokušao silovati. Inače, obje žene su ga prepoznale, a u svojim iskazima su kazale da su ga znale od ranije jer je bio iz susjednog sela. Jekić je tijekom suđenja pokušao osporiti svoj identitet, tvrdeći da poznaje još barem 11 Jekića te da to nije bio on.

