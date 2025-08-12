Peović pisala Božinoviću: Vodi se hajka protiv mene, radi se o lažnoj objavi

Katarina Peović odlučila je objaviti otvoreno pismo ministru Davoru Božinoviću zbog napada koje doživljava putem interneta. Ona navodi kako se dijeli lažni iskaz zbog kojeg doživljava 'ozbiljnu javnu organiziranu hajku'.

- Poštovani ministre Božinović,

obraćam Vam se kao ministru unutarnjih poslova kao javna osoba koja doživljava ozbiljnu javnu organiziranu hajku, a koja se vodi na društvenim mrežama najmanje od 9. kolovoza 2025. godine. Riječ je o lažnom iskazu navodnog brata osobe koja je navodno išla sa mnom u prvi razred srednje škole. Ta se osoba na društvenoj mreži Meta predstavlja pod imenom Josip Juros, a njegova objava je podijeljena desetke puta, što su samo objave koje sam osobno vidjela, dok ih je najvjerojatnije puno više, s obzirom na to da se originalna objava dijeli s drugih profila. U prilogu prilažem jednu takvu objavu.

U njoj se iznosi laž da sam „u vrijeme najžešćih obrambenih napora naše vojske i države, na jesen 1991. godine javno u školi”… „govorila da Hrvati ne postoje”, da ih ”sve treba poklati i da je super što četnici i JNA rade u Vukovaru”, te da tako treba „u cijeloj Hrvatskoj”. Ja navedene rečenice nikad nisam izgovorila, niti sa 17 godina, niti ikad kasnije, niti tako mislim. Cijeli život sam posvetila borbi protiv nacionalizma, nasilja, rata, stoga su ovakve rečenice čista laž i fikcija.

No objavom ove laži dovedena sam u situaciju da se moram braniti, a huškač koji je objavu sastavio njome javno poziva na linč, crtajući mi metu na čelo prikazujući me kao neprijatelja Hrvatske. Time je takva objava i poziv na napad, pa i fizički, ne samo verbalni.

Riječ je o lažnoj objavi iza koje vjerujem ne stoji samo pojedinac već je riječ o organiziranoj hajci kojom me se napada putem interneta. Stoga tražim da se utvrdi tko stoji iza ovog profila, da me državna tijela zaštite od javnog blaćenja jer ono predstavlja objavljivanje laži radi stvaranja negativne društvene klime i pokušaja diskreditiranja i mene i stranke. Molim da moju prijavu ispitate, te da na nju odgovorite, u skladu s člankom 46. Ustava RH - stoji u objavi Katarine Peović.