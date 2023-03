Peović nije jedina, splitskog SDP-ovca sud čak i osudio zbog kršenja izborne šutnje

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović nije jedina s kojom se pravosuđe odlučilo "obračunati" zbog kršenja izborne šutnje na zadnjih izborima za EU parlament. Na istim izborima tužbu je zaradio i tadašnji šef splitskog SDP-a Goran Kotur i to kao fizička osoba obzirom da se osobno nije natjecao na tim izborima.

Prekršajni sud u Splitu u prvom je stupnju Kotura čak i osudio i to jer je na dan izbora, za vrijeme izborne šutnje, objavio fotografiju na kojoj sjedi za radnim stolom popraćenu izjavom na engleskom jeziku: "You all know what you gotta do today iliti "Svi znate što danas trebate napraviti, a koju je "garnirao" slikicama hrvatske zastave i zastave Europske unije te brojkom 28, a što je bio broj SDP-ove liste na EU izborima.

Foto: Facebook

Za Prekršajni sud to je bilo kršenje izborne šutnje jer je Kotur, kako su objasnili u prvostupanjskoj osuđujućoj presudi pozvao birače putem facebooka da glasaju za kandidacijsku listu političke stranke SDP. Tvrdili su i da je Kotur fotografiju s pozivom da se glasa objavio i na svojoj Facebook stranici koja je bila dostupna javnosti i da je kao fizička osoba za vrijeme trajanja izborne šutnje time počinio prekršaj iz članka 21 zakona o izboru članova u EU parlament. Izrečena mu je i kazna u iznosu od tisuću kuna.

Kotur se na presudu žalio i ostao pri svojoj obrani kako je točno da je objavio fotografiju sa spomenutim tekstom, ali ne na svojoj Facebook stranici već privatnom Facebook profilu te je tvrdio da se broj 28 koji je napisao uz fotografiju nije odnosio na broj kandidacijske liste SDP-a na EU izborima već na Hrvatsku kao 28. članicu EU.

Na kraju je presuda pala na Visokom prekršajnom sudu te je slučaj vraćen ponovno na Prekršajni sud u Spitu koji je odlučio o svemu više ne odlučivati već su me oslobodili optužbe iz razloga jer je nastupila zastara- kaže Kotur i dodaje kako sve što se dogodilo ne tumači kao politički obračun s njim ili SDP-om već smatra da se to sve dogodilo zbog administrativne rutine koja graniči s neozbiljnošću. Kaže da bi se pravosuđe trebalo baviti važnijim temama i naučiti čitati tekstove s razumiijevanjem, a isto tako i DIP koji takve neutemeljene prijave ne bi trebao biti podnositi. - Ali kada su se već upustili u tako nešto mogli su barem provjeriti činjenice - kaže Kotur.

