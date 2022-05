Peović: Napad na mene nije slučajan. Kad mi Plenković kaže da se trebam sramiti hodati ulicom, što drugo očekivati?!

Saborsku zastupnicu Radničke fronte Katarinu Peović jučer je u jednoj zagrebačkoj trgovini verbalno napao muškarac, što je ona jutros objavila na Twitteru.

- Jučer me u dućanu dok sam kupovala namirnice verbalno napao lik koji me nije puštao na miru i na sav glas se derao da nas četnike sve treba povješati na bandere. Kad premijer otvori sezonu lova u Saboru tako da mi kaže da se trebam sramiti hodati ulicom što drugo očekivati?! - napisala je Katarina Peović koju smo potom nazvali i zamolili da nam detaljnije opiše što se to jučer događalo.

- Bila sam u trgovini i odjednom me jedan čovjek verbalno napao. Pitao me najprije: "Jeste li vi ona koja je bila protiv Ukrajine?" Odmah sam mu uzvratila da mi nismo bili protiv davanja podrške Ukrajini, no on me uopće nije slušao. Nisam mu mogla više ništa ni reći jer se on počeo derati. Pokušavala sam ga smiriti, ali to nije bilo moguće. Vikao je da smo svi mi četnici i da nas treba objesiti na bandere.

Kako je na blagajni ponovno počeo vikati na mene nastojala sam što prije izaći van. U trgovini je bilo jako puno ljudi pa me nije bilo strah, ali u tim trenucima nije mi bilo nimalo ugodno jer taj čovjek definitivno nije bio ni za kakav razgovor. Neki su ljudi u trgovini govorili da bi trebalo zvati policiju, no mislila sam da je najbolje izaći iz trgovine, što sam i učinila. Da je čovjek izašao za mnom van i s vikanjem nastavio i izvan trgovine tada bih se vjerojatno osjećala ugroženije - prepričala nam je danas prijepodne Katarina Peović situaciju u kojoj se jučer zatekla, odmah navevši kako takvo ponašanje, odnosno verbalno nasilje kojem je bila izložena, nije nimalo slučajno.

- Takve se situacije mogu očekivati. To nije slučajno jer kada mi premijer Andrej Plenković u Saboru kaže da bi me trebalo biti sram hodati ulicom, to je kao da premijer raspiše potjernicu za vama. I onda se ne treba čuditi što se ovakve stvari događaju. A što se tiče Deklaracije o Ukrajini, mi nismo bili protiv već suzdržani jer se u Deklaraciji u potpunosti amnestira NATO i militarizira društvo.

Zabrinjavajući je problem to što premijer Plenković sve neistomišljenike proglašava "putinofilima, što ima svoje posljedice. K tome, sjetite se kako je i Branko Bačić nakon napada na Markovom trgu i ranjavanja policajca ustvrdio da postoji lijevi ekstremizam. To je izmišljanje neprijatelja. Niste vidjeli ljevičara koji militarizira društvo, koji poziva na nasilje, koji huška na neprijatelje, a desni ekstremizam smo vidjeli. Izjednačavanje ljevice i desnice je traženje žrtvenog jarca i opravdanja - kazala nam je Katarina Peović.