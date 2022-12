Pentagon istražuje postoje li izvanzemaljci, još nema dokaza: 'Sve ćemo proučiti'

Nova Pentagonova inicijativa za istraživanje izvješća o NLO-ima do sada nije pronašla dokaze da su izvanzemaljci posjetili Zemlju, rekli su u petak visoki američki vojni dužnosnici. No nastojanja Pentagona da istraži neobične neidentificirane objekte, bilo u svemiru, na nebu ili pod vodom, rezultirala su stotinama novih izvješća koja se sada istražuju, rekli su dužnosnici. Međutim, do sada nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na to da postoji inteligentan izvanzemaljski život.

"Do sada nisam vidio ništa u tim dokumentima što bi sugeriralo da se dogodio posjet izvanzemaljaca, pad izvanzemaljske letjelice ili nešto takvo", rekao je Ronald Moultrie, podtajnik za obranu zadužen za obavještajnu zajednicu i sigurnost.

Sean Kirkpatrick, direktor novog Pentagonovog Ureda za rješavanje anomalija iz svih domena (AARO), nije isključio mogućnost da postoji život u svemiru naglasivši da istraživanju pristupa znanstvenom metodom.

"Reći ću samo da strukturiramo naše analize tako da budu jako temeljite i rigorozne. Sve ćemo proučiti", rekao je Kirkpatrick na prvoj novinskoj konferenciji otkako je AARO osnovan u srpnju.

"Kao fizičar, moram primjenjivati znanstvenu metodu i pratit ću podatke i znanost kamo god vode".

AARO se fokusira na neobjašnjive aktivnosti kod vojnih lokacija, ograničenog zračnog prostora i "drugih područja od interesa", u cilju identificiranja mogućih prijetnji sigurnosti američkim vojnim operacijama i nacionalnoj sigurnosti.

Vladino izvješće prošle godine dokumentiralo je više od 140 slučajeva "neidentificiranih zračnih fenomena" od 2004. godine. Svi osim jednoga - incidenta koji se pripisuje velikom balonu, nisu objašnjeni i predmet su proučavanja, navodi se u izvješću. Za ostala 143 slučaja u izvješću se navodi da postoji premalo podataka da bi se moglo zaključiti da je riječ o nekim egzotičnim zračnim sustavima koje je razvila američka vlada, neka tvrtka ili strana sila poput Kine i Rusije.

Izvješće iz 2021. uključuje neke neidentificirane zračne fenomene koji su već objavljeni u Pentagonovu videu zagonetnih objekata koji se kreću brzinama i na način koji nadilaze poznatu tehnologiju.

Kirkpatrick je rekao da je od tada dokumentirano još nekoliko stotina slučajeva. Točan podatak bit će uskoro objavljen, ali visoki mornarički dužnosnik rekao je u svibnju da je ukupni broj prijavljenih slučajeva već dostigao 400.

Američki Kongres usvojio je ovaj tjedan zakon o potrošnji za obranu koji poziva Pentagon da pripremi izvješće o podacima koje je američka vlada prikupila o NLO-ima od 1945. godine.

"To će biti zaista velik istraživački projekt", rekao je Kirkpatrick, dodajući da Kongres želi da AARO istraži svu dokumentaciju, čak i onu s najvišim oznaka povjerljivosti za koju zna samo mali broj ljudi.

Američko ratno zrakoplovstvo u prethodnoj istrazi pod nazivom "Project Blue Book", koja je zaključena 1969., prikupilo je popis od 12.618 viđenja, od kojih se 701 odnosilo na objekte koji se službeno smatraju "neidentificiranima".

Godine 1994., Ratno zrakoplovstvo je objavilo da je završilo istragu o incidentu Roswell u Novom Meksiku iz 1947. godine.

Tvrdi da su materijali koji su pronađeni kod Roswella u skladu s teorijom da je riječ o padu balona, kako američka vojska oduvijek i objašnjava taj događaj, i da nikakvi dokumenti ne upućuju na to da su ondje bila pronađena tijela izvanzemaljaca ili izvanzemaljski materijali.