Penava priznao hoće li ostati u DP-u ako pobjedi Radić: 'Ljudi koji pakiraju Ćipi nisu moja politika'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ocijenio je u ponedjeljak tijek predizborne kampanje uoči subotnjih unutarstranačkih izbora "ružnim", a upitan o ostajanju u stranci ako pobijedi Mario Radić kazao je da se ne može poistovjetiti s društvom koje pakira Stipi Mlinariću Ćipi.

"To je retoričko pitanje. Ja nemam problem niti s jednim imenom i prezimenom pa ni onim Marija Radića , ali ostajati u društvu ljudi koji pakiraju Stipi Mlinariću, i to na temi istraživanja i procesuiranja ratnih zločina, otkrivanja masovnih grobnica iz Domovinskog rata, je nešto s čime se ja ne mogu poistovjetiti. Cijelu karijeru se borim za otkrivanje, procesuiranje i vrijednosti Domovinskog rata, a politika koja ide na te vrijednosti je nešto što nije moja politika", poručio je Penava, odgovarajući na pitanja novinara u Vukovaru o svojoj sudbini ukoliko ga u subotu na unutarstranačkim izborima pobijedi dosadašnji zamjenik i protukandidat za za predsjednika DP-a Mario Radić.

Upitan ima li dalje mjesta u stranci za Radića, Igora Peternela, Slavena Dobrovića i ostale koji podržavaju Radića, ako, pak, on potvrdi mandat na čelnoj poziciji, aktualni predsjednik DP-a Penava kazao je kako je njegova namjera "stvaranje DP-a kao jedne autentične stranke koja prvi put neće biti lutka na koncu ljudi koji pokušavaju upravljati iz sjene".

"U subotu ćemo iskoristiti ovaj proces za jačanje DP-a, a tko će i što će tu raditi, kako će se postaviti, to moraju reći i svi ljudi koji su uključeni i mjerodavna tijela stranke. Neću dopustiti biti dijelom te priče niti da se pod mojim ravnanjem tako radi, a niti da se sa mnom manipulira i da provodim nečiju politiku dok taj ima svoju računicu i sjedi u pozadini", dodao je Penava. Dosadašnji tijek unutarstranačke predizborne kampanje ocijenio je "ružnim", a on, dodao je, ništa ne bi sa svoje pozicije promijenio, ni jednu odluku ni izjavu.

DP je proteklo vrijeme bio opterećen unutarnjim bušenjima, o čemu nije bilo vremena za pričati zbog parlamentarnih, a onda i europskih izbora, istaknuo je Penava. "Svjedočili ste svi aferama, najpoznatija je ona s Ferrarijem. Svakome tko promišlja pozitivno jasno je da je ono bila ozbiljna operacija koja je imala za cilj dovesti do toga da se ne priča o izbornom uspjehu DP-a nego o Ferrariju i krim miljeu, odnosno pozadini ljudi koji su bili tamo", ocijenio je Penava i naglasio da je "došlo vrijeme da se raščisti s ljudima koji su bili kreatori tih politika".

Penava: Nakon izbora se mora puhati u isti rog

Predsjednik DP-a poručio je kako svaki potez nosi svoje posljedice, a vjeruje da će u subotu doći do jačanja kohezije unutar stranke te da će ta platforma biti dovoljno jaka i zdravija da nastavi dalje. "Ne mogu postojati dva koncepta unutar jednog tabora, dvije različite struje. Odnosno, moguće je u predizborno vrijeme, ali nakon izbora se mora puhati u isti rog ili se stvar mora raspasti. Svi mi kojima je stalo do DP-a ćemo nastojati da se nastavi puhati u isti rog", naglasio je. Danas je zadnji dan za podnošenja kandidature na neku poziciju u stranci. Do sada su se za predsjednike kandidirali jedino on i Radić, a Penava poručuje kako bi volio da kandidata bude i više.

"Sad smo dobili dva tabora, tj drugi tabor, ali bilo bi lijepo da ne završi samo na tome, da bude još ambicioznih ljudi, voljnih istaknuti svoju kandidaturu. Imam neke naznake da će biti još, barem za članove Domovinskog odbora", kazao je. Upitan zašto je stranka na Facebooku zabranila komentare ispod objava, Penava je istaknuo kako su procijenili da su kontraproduktivni i destruktivni.

