Penava o dolasku Borisa Miloševića u Kolonu sjećanja: 'To je vrlo pozitivno'

- Bilo je teško, kao u uvijek na ove dane. Ono što me iznimno raduje jest činjenica što je moja zamjenica, Ivana Mujkić, bila ispred Grada u Koloni i jednako tako još me više raduje što je sve prošlo u najboljem redu - poručio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji nije sudjelovao u Koloni sjećanja jer ima koronavirus.

Penava je u razgovoru za N1 televiziju rekao kako su svi bili svjesni da će biti više od 500 ljudi ali i kako je grad Vukovar osigurao maske svima i dijeli ih duž kolone.

- Na nama svima je bilo, poglavito na kraju, da osiguramo uvjete svima da nose maske. To je ono što smo napravili. A uvijek je - sto ljudi sto ćudi. Svatko ima svoja promišljanja - rekao je gradonačelnik Vukovara.

Penavi je zasmetalo bacanje vijenaca od strane SNV-a dan prije Kolone sjećanja, no ocijenio je pozitivnim današnje poruke Borisa Miloševića. Rekao je kako bi njegov dolazak u Kolonu sjećanja ocijenio 'vrlo pozitivnim'.

- Naravno da moramo krenuti dalje, uvažavati jedni druge, naravno da bi bilo lijepo i poželjno da bi jedan cilj i ideal trebali biti da svi guramo u istom smjeru i ne pravimo razliku neovisno o spolu, porijeklu, nacionalnosti, vjeroispovijesti. Međutim, često se iza takvih pokušaja kriju oni koji pokušavaju odvući u drugom smjeru, zapakirani u celofan - poručio je Penava koji je dodao i da želi 'pomirbu i suživot'.

Komentirao je odluku predsjednika Zorana Milanovića da ne sudjeluje u Koloni sjećanja već da položi vijence na Ovčari.

- Gledajte, glupo mi je kritizirati. Ne slažem se s tim aktom, osobno ne biti tako. Međutim, predsjednik ima svoj tim ljudi, ima pravo na mišljenje. Odabrao je ovaj model, misli da je to pametnije, ima na to pravo. Jedna druga misao mi je prošla kroz glavu - kad vodite državu na određen način ili s određenim ljudima, onda ispadne da imate određenu vrstu problema. Bilo bi dobro da imamo ustaljene prakse, načine obilježavanja određenih događaja. Mislim da bi bilo mudrije da je predsjednik bio u koloni. Ali to ne umanjuje razinu ili poruku da je odao počast žrtvama na Ovčari - rekao je za N1 televiziju.