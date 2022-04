Penava: Hrvatska bi trebala donijeti i odluku o protjerivanju diplomata iz Srbije

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je na današnjoj konferenciji za novinare kako smatra da bi Hrvatska trebala donijeti i odluku o protjerivanja diplomata Republike Srbije iz Hrvatske.

Pojasnio je to svime što se događalo tijekom Domovinskog rata, razrušenim Vukovarom, logorima u Srbiji, ubojstvom 402 djece ali i događajima od prije nekoliko godina kao što su podizanje spomen ploče generalu JNA Mladenu Bratiću u Novom Sadu, rehabilitiranju četničkog pokreta, paljenju zastave Republike Hrvatske, redovitim gostovanjima na televizijama Veselina Šljivančanina, Vojislava Šešelja… Sve to povezao je i s ovotjednom odlukom Vlade RH o protjerivanju dijela diplomata Rusije za što je rekao kako je to slijedom svega što se događa u Ukrajini.

- Odluka o protjerivanju ruskih diplomata je radikalan čin koji je Hrvatska po prvi put poduzela i to na tragu dogovora sa saveznicima, EU i SAD-om. Međutim, iz pogleda obilnog čovjeka je li Vladi RH i diplomaciji prihvatljivo sve ovo vezano za Hrvatsku. Ništa slično takvoj diplomatskoj odluci se nije dogodilo kada su u pitanju Hrvati iako smo osjetili puno teže i gore posljedice nego što ih osjećaju danas Ukrajinci iako i sve tamo što se događa strašno. Pitam jesu li tuđi životi vrjedniji od hrvatskih i jesu li tuđe politike važnije od hrvatske politike – rekao je Penava.

Prokomentirao je i izjavu predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića o ustaškom pozdravu „za dom spremni“ rekavši kako Domovinski pokret osuđuje sve što ima veze s fašizmom ali i komunizmom ali i da ne prihvata teze u koje se pokušavaju uvući regularne postrojbe Republike Hrvatske.

Govoreći na ovu temu podsjetio je pripadnike HOS-a, poput Jean Michel Nicoliera, rekavši kako su oni branili Vukovar i Hrvatsku i da su za stvaranje neovisne Hrvatske dali puno više nego Andrej Plenković, on ili bilo tko drugi.

