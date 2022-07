Pastorica iz Rijeke u kratkoj haljini hit na društvenim mrežama

Prvi mediteranski teološki susreti, koje je u Lovranu organizirao riječki nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić, izazvali su, baš kao svojedobno i njegova Ljetna škola teologije u Dubrovniku, buru reakcija već na samome početku. Društvene mreže planule su od reakcija nekih svećenika i katoličkih vjernika nakon što je na stranicama Riječke nadbiskupije i ostalih katoličkih medija osvanula fotografija "svećenice", koja je sjedila u prvome redu s kolarom oko vrata, noge prebačene jedne preko druge u haljini iznad koljena.

Uzinić: Sloboda je dar

Budući da ispod fotografije nije bilo potpisano tko se na njoj nalazi, na površinu je isplivao niz frustrirajućih objava na društvenim mrežama od onih poput "laku noć, vrli novi svijete" do onih da je "tila bit časna, al' baba je od malih nogu zove sine pa je postala velečasna". Facebook ratnici zacijelo su pomislili da se radi o nekoj od feminističkih teologinja, poput one koja je gostovala svojedobno u Dubrovniku i čija je pojava bila predmet mnogih rasprava, uključujući čak i jednog biskupa. No nije se radilo o svećenici, a pogotovo ne o katoličkoj svećenici. Riječ je protestantskoj pastorici Evangeličke crkve iz Rijeke Melanie Ivančević, koja ipak nije nepoznata u javnosti, barem onoj vjerskoj. Đakonica Evangeličke crkve Melanie Ivančević sudjelovala je u nekoliko radijskih emisija, a nedavno i u jednoj o pobačaju na Hrvatskom radiju. U jednoj od njih rekla je kako rođena kao rimokatolkinja, ali se kasnije, tražeći autentični život u vjeri, pronašla u Evangeličkoj crkvi. Bila je aktivna i u programima udruge Mladi za Krista, a Izvještajna katolička agencija zabilježila je lani u travnju kako je rektoru riječke katedrale i povjereniku za ekumenizam i dijalog Riječke nadbiskupije mons. Matiji Matičiću uručila zahvalni dar, zbog katedralnog prostora, koji se nalazi u blizini riječke prvostolnice i koji za potrebe nedjeljnih slavlja Večere Gospodnje već dvije godine koriste riječki evangelici.

"Ovo je konkretan primjer naših ekumenskih i bratsko-sestrinskih odnosa, kao i vrlo bliske suradnje. Hvala našoj braći i sestrama u Kristu što su nam dali 'krov nad glavom' kada ga nismo imali i koji smo trebali", poručila je tada pastorica Ivančević.

"Bog nas je stvorio i u Isusu Kristu otkupio za slobodu. Sloboda je dar. Ona je i jedna od temeljnih ljudskih osobina, toliko važna da se punina čovještva mjeri s dosegom sloboda. Tko nije slobodan, osjeća se da nije ni potpun čovjek", rekao je otvarajući 1. mediteranski teološki susret mons. Uzinić te izrazio nadu da će susreti u Lovranu "biti svjedočanstvo vedre kršćanske sigurnosti da smo slobodni u mišljenju i riječi, u predavanjima i raspravama, u druženju i razgovorima te da se u odgovornoj slobodi odnosimo i prema sebi i prema drugima, bez autocenzura i cenzura".

"Riječ teologa danas je toliko potrebna, ali ne tek kao sastavna materija akademskog obrazovanja ili kao nužni izraz kulturno-političke korektnosti", poručio je na susretu predstavnika katoličkih, pravoslavnih i protestantskih zajednica.

Za početak, dobar PR

No kritičari nisu ostali samo na kolaru (koji je inače u Katoličkoj crkvi predviđen za svećenike i đakone) i haljini protestantske pastorice, nego su i u kasnijoj propovijedi mons. Uzinića kritizirali njegovu rečenicu o traženju putova "u kojima ćemo spojiti različitosti bez potrebe za sukobljavanjem, a sve kako bismo postali graditelji nove religije koja se nadahnjuje na slici Krista Isusa, na njegovu primjeru i iz njegovog primjera živjeti svoje odnose". Zasmetala je sintagma "nova religija". Bit će zanimljivo vidjeti kakvi će biti daljnji odjeci u katoličkoj javnosti međureligijskog susreta u Lovranu, kojemu je, barem za početak, dobar PR osigurala jedna đakonica u haljini sa svećeničkim tj. đakonskim kolarom oko vrata.

Protestantske zajednice đakonske, pa i svećeničke službe povjeravaju ženama, što znači da smiju nositi odjeću koju nose pastori, odnosno prepoznatljiv bijeli ovratnik ispod kragne. Haljinu, dakako, ženama nije zabranjeno nositi ni u službi pastorice.