Palić: Predsjednik mora tražiti mišljenja, DSV je sada u nezavidnoj situaciji

Nakon kritičkog osvrta Đure Sesse u funkciji predsjednika Međunarodne udruge sudaca na odluku predsjednika Republike Zorana Milanovića da ne traži mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe, jer ionako nema namjeru predložiti jedinu kandidatkinju prof. dr. sc. Aleksandru Maganić, postavlja se pitanje što sada. Sessa je za Večernji list rekao da je predsjednik i po Ustavu i po Zakonu o sudovima prvo morao zatražiti mišljenje dvaju tijela i tek onda donijeti svoju odluku. Može li, odnosno smije li, i Državno sudbeno vijeće ignorirati činjenicu da predsjednik RH nije ispoštovao ustavnu i zakonsku proceduru?