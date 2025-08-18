Naši Portali
IZBOR PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Palić: Predsjednik mora tražiti mišljenja, DSV je sada u nezavidnoj situaciji

Autor
Marinko Jurasić
18.08.2025.
u 20:17

Udruga hrvatskih sudaca apelirala na poštivanje jasnih odredbi Ustava i zakona o izboru predsjednika VS-a

Nakon kritičkog osvrta Đure Sesse u funkciji predsjednika Međunarodne udruge sudaca na odluku predsjednika Republike Zorana Milanovića da ne traži mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe, jer ionako nema namjeru predložiti jedinu kandidatkinju prof. dr. sc. Aleksandru Maganić, postavlja se pitanje što sada. Sessa je za Večernji list rekao da je predsjednik i po Ustavu i po Zakonu o sudovima prvo morao zatražiti mišljenje dvaju tijela i tek onda donijeti svoju odluku. Može li, odnosno smije li, i Državno sudbeno vijeće ignorirati činjenicu da predsjednik RH nije ispoštovao ustavnu i zakonsku proceduru?

Ključne riječi
Aleksandra Maganić Zoran Milanović predsjednik vrhovnog suda DSV

ZR
Ze Roberto u
22:13 18.08.2025.

Ovako, ako je drug Milanović bio najgori predsjednik Vlade u povijesti Hrvatske, a do sada je i najgori predsjednik RH , što očekivati ... Jedino ga mogu "izvući" njegovi drugovi iz partije, štovatelji zločinca tita....a predvodnik drug ni hajdaš ni dončić

GH
Ghollum
20:36 18.08.2025.

Državno sudbeno vijeće bi sad trebalo postupiti na isti način. S obzirom na to da je u pitanju samo jedan kandidat, DSV može iznijeti svoj sud o njemu i predočiti ga javnosti. Kako Milanović odbivši regularnu proceduru ne želi predložiti jedinog kandidata, DSV isto tako može donijeti svoj sud o kandidatu.

