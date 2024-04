Pala definitivna odluka, Izrael upravo objavio: 'Uzvratit ćemo Iranu!'

Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Herzi Halevi izjavio je iz zračne baze Nevatim, u južnom Izraelu, da će Izrael odgovoriti na iranski napad. "Iran je želio oslabiti strateške sposobnosti Države Izraela, a to je nešto što se do sada nije dogodilo. Bili smo spremni za operaciju 'Željezni štit', što je natjeralo Iran da se suoči s našom zračnom nadmoći", rekao je.

"Prošlog ponedjeljka vidjeli smo što se priprema i mislimo da je Država Izrael vrlo jaka i zna se samostalno nositi s tim, ali s prijetnjom koja je tako brojna i tako daleko, uvijek smo sretni kada su Sjedinjene Američke Države s nama" dodao je Halevi. "Gledamo prema budućnosti, pažljivo promišljamo o našim koracima i uzvratit ćemo na ovo masovno lansiranje raketa, krstarećih projektila i bespilotnih letjelica na teritorij Države Izrael."

