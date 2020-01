MUNJE, LAVA, PEPEO...

Pakao na zemlji: Na Filipinima strahuju od masovne erupcije i vulkanskog tsunamija

"Vulkan Taal ušao je u razdoblje intenzivna nemira ... to je napredovalo do erupcije magme u 2.49 do 4.28... obilježene izbacivanjem lave uz grmljavinu i bljeskove svjetla", navodi u izjavi filipinski Institut za vulkanologiju i seizmologiju