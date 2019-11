Odabrana je najbolja europska obiteljska kuća za odmor, a nalazi se u Hrvatskoj

Svi oni koji traže najbolju kuću za svoje obitelji neće je pronaći u Ujedinjenom kraljevstvu, Nizozemskoj, Austriji ili Italiji, nego u Hrvatskoj. I to ne bilo gdje u Hrvatskoj, nego u Međimurju. Kuća za odmor Gran Vista iz mjesta Dragoslavec dobitnica je ovogodišnje nagrade Best Family Friendly Holiday Home ("kuća najpogodnija za obitelji s djecom") koju dodjeljuje European Holiday Home Association, a osim što je potukla navedene strane konkurenate, pobijedila je i jednog domaćeg - vilu Roko s otoka Krka. No, to nije jedina kuća u Hrvatskoj koja se izborila za titulu najbolje.

Nagrade su dodijeljene u Barceloni, a ukupno je bilo 64 finalista iz 17 zemalja. Priznanjem se pohvalio i međimurski župan Matija Posavec koji je poručio kako je "ovo još jedan dokaz vrijednosti i kvalitete naših ljudi te potencijala kojeg Međimurje ima".

- Kuća je izgrađena 1980. godine kao obiteljska vikendica s vinogradom. Tada su vlasnik bili moji roditelji, danas je moja obitelj. S vremenom je ljudima prestala biti zanimljiva ideja vikendice, a i brige o vinogradu, došao je trend da se putuje na nova mjesta i uživa u komforu. Imajući to na umu i svjesni jedinstvene lokacije i pogleda koji se pruža sa svih strana oko kuće, 2018. godine smo krenuli s renoviranjem kuće i vrta koje je dovršeno ove godine s povećanjem kapaciteta, izgradnjom wellness centra i vanjskog infinity bazena - kaže nam Ronald Pintarić.

Gran Vista u prijevodu znači “divan pogled” na nekoliko jezika. Po tjedan ili dva tu ljeti odsjedaju ostaju uglavnom Nijemci, Šveđani, Nizozemci i Austrijanci.

- To su uglavnom obitelji koje vole prirodu, mir i komfor, a toga uglavnom nema na moru gdje ljeti vladaju gužve. Isto vole i njihovi ljubimci koji ih često prate, psi uživaju u igri na prostranom vrtu i slobodi kakvu ne mogu imati uz morske plaže. Od početka listopada mijenja se struktura gostiju, sad su to uglavnom naši susjedi iz Slovenije, Mađarske ili Austrije, a ima i dosta domaćih gostiju. Ostaju po dvije do tri noći, mada imamo i bookinge po tjedan dana oko Božića i Nove godine, to su opet Nijemci. Prezadovoljni smo popunjenošću, mjesta za ljeto 2020. godine više gotovo nema, sve do kraja rujna, a vikendi i tjedni po dva do tri mjeseca unaprijed su rasprodani - napominje.

Veseli se što Međimurje postaje prava turistička destinacija, kuća za odmor je sve više, a i inače vrijedni ljudi počinju, dodaje, razmišljati kao ugostitelji.

- Vrijedi reći svakome tko želi krenuti u ovaj posao da se ne radi o investiciji i zaradi preko noći. Potrebno je investirati puno vremena, ljubavi, a i novaca kako bi stvorili mjesto ugodno za goste koji ipak očekuju standard i imaju očekivanja. Povrat investicije je otprilike 15, 20 godina i više - kaže.

U kategoriji Best Health & Wellness Holiday Home ("kuće za zdravstveni i wellness turizam") titulu je ponijela također jedna "domaća kuća". Radi se o kući za odmor Palma koja se nalazi na otoku Korčuli. Nalazi se na svega 20 metara udaljenosti od plaže, imat 5 soba i može ugostiti 8 osoba.