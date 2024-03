Je li ovo pravi razlog zašto su Rusi objavili snimke njemačkih časnika? 'Mislili su da će izazvati skandal'

Ukrajina je danas izvela masivan napad dronovima na okupirani Krim. Iako ruska strana tvrdi da je ruska protuzračna obrana uništila sve ukrajinske bespilotne letjelice, na društvenim mrežama pojavile su se snimke eksplozija i dima u blizini luke Feodosije, što je dovelo do zatvaranja prometa oko luke, kao i prometa preko mosta koji povezuje Krim s ruskim teritorijem.

Sve češći i sve uspješniji ukrajinski napadi na ciljeve na Krimu, uključujući i Krimski most, koji ima stratešku važnost za Rusiju, potvrđuju da Kijev pokušava ugroziti rusku okupaciju strateškog ukrajinskog poluotoka Krima, zbog kojeg je ruski predsjednik Vladimir Putin 2014. i pokrenuo napad na Ukrajinu. Iako prošlogodišnja ukrajinska kopnena ofenziva nije polučila željene rezultate, Ukrajinci su u crnomorskom akvatoriju i na Krimu bili više nego uspješni, prisilivši Ruse na povlačenje brodova Crnomorske flote iz Sevastopolja, njihove matične luke, koja je zbog uspješnih ukrajinskih napada za njih postala preopasna.

Onesposobljavanje Krimskog mosta stvorilo bi Rusima dodatne probleme zbog prekida glavnog opskrbnog pravca kojim ruske snage na Krimu i na okupiranim dijelovima južne i istočne Ukrajine dobivaju vojnu opremu i zalihe iz Rusije. Strah od ukrajinskog uništavanja Krimskog mosta vjerojatno je jedan od razloga zbog kojeg su u Moskvi prije nekoliko dana objavili tajno snimljeni audiozapis telekonferencije na kojoj su visoki časnici njemačkog ratnog zrakoplovstva razgovarali o isporuci moćnih dalekometnih njemačkih raketa Taurus Ukrajincima i mogućnostima njihova korištenja u napadu na Krimski most.

U Kremlju su vjerojatno računali na to da će snimka izazvati skandal u Njemačkoj i narušiti njemačke odnose sa saveznicima, s ciljem da se isporuka Taurusa, kojoj se dosad oštro protivio njemački kancelar Olaf Scholz, dodatno oteža i onemogući. Da imaju Tauruse, Ukrajinci bi tim raketama mogli izravno pogoditi Krimski most, što im je već nekoliko puta pošlo za rukom, a to je i razlog zbog kojeg je Putin, kako bi to spriječio, posljednjih dana pojačao svoje prijetnje nuklearnim oružjem. Te su se prijetnje u Scholzovu slučaju pokazale izuzetno djelotvornima, s obzirom na to da se njemački kancelar panično plaši nuklearne eskalacije rata.

U ruskim napadima dronovima na Odesu stradalo je deset civila, a ispod ruševine jedne pogođene zgrade izvukli su tijela majke i osmomjesečne bebe. Ukrajinske oružane snage priopćile su da je regiju Odese napalo osam dronova, od kojih je ukrajinska protuzračna obrana oborila sedam.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je zapadne saveznice da Ukrajini što prije isporuči više sustava protuzračne obrane, kako bi se mogli zaštititi od ruskih napada. "Rusija nastavlja udarati po civilima", poručio je Zelenski na društvenim mrežama i dodao da Ukrajina mora ojačati ukrajinski zračni štit kako bi svoje građane zaštitila od "ruskog terora".

