Ovo je jeziv podsjetnik na plan Kremlja: Jesu li prevarili Trumpa i koji su ciljevi Putina

Američki predsjednik Donald Trump okarakterizirao "užasan" dvostruki raketni napad na Sumi u Ukrajini u subotu riječima: 'Rekli su mi da je to bila pogreška'. Iskander rakete koje su navodno korištene u tom napadu su precizne, a upotreba dvije od njih mogla bi sugerirati određeni stupanj namjere i zlobe, s ciljem pogađanja i prvih ljudi koji dolaze u pomoć. Malo je vjerojatno da je Kremlj uvidio svoju pogrešku jer ova taktika je sada toliko uobičajena i možda neki simpatizer umjesto toga opravdava Rusiju američkom predsjedniku. Vikend napad je za ukrajinske saveznike bio jeziv podsjetnik na pravu namjeru Moskve u invaziji: zastrašiti Ukrajince do predaje. Meta, Sumi, također je u neposrednom fokusu Rusije, jer ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da traži tampon zonu unutar Ukrajine bombardiranjem ovog prosperitetnog pograničnog grada. Napad je također stavio neželjeni naglasak na to koliko je malo ploda donijela neumorna potraga Bijele kuće za diplomacijom. Trump je u petak na društvenim mrežama rekao da se Rusija mora "pokrenuti", ali nije pružio rokove ni eksplicitne posljedice ako to ne učini, iako su se spominjale sekundarne carine na kupce ruske nafte, piše Nick Paton Walsh za CNN.

Trump je i prije davao slične komentare - prekoravajući Moskvu zbog napada na ukrajinske civile, istovremeno izražavajući širu tugu zbog tragedije rata općenito, umjesto bijesa zbog specifičnih masakra Kremlja, recimo devet djece na igralištu u Krivom Rogu nekoliko dana ranije. Doista, kasnije je posegnuo za onim što se čini da su njegove uobičajene točke razgovora. Kada je naizgled pritisnut o tom pitanju, Trump je pogrešno sugerirao da je Ukrajina zapravo započela rat. "Slušajte, kada započnete rat, morate znati da možete pobijediti u ratu, zar ne? Ne započinjete rat s nekim tko je 20 puta veći od vas, a zatim se nadate da će vam ljudi dati neke rakete", rekao je, odgovarajući na pitanje o hitnim zahtjevima Kijeva za više Patriot sustava proturaketne obrane.

Istina koju Trump možda nerado objavljuje jest da se ruska diplomacija predvidljivo rastopila u vrtoglavi vatromet tangenti. Ona stvara potrebno svjetlo i buku, ali je od male posljedice, osim što Moskva nastavlja kupovati vrijeme i voditi rat prema vlastitim uvjetima. Američki i ruski diplomati sada su na vrtuljku očito moskovskog dizajna, s višestrukim kolosijecima koji ostavljaju malo šanse za stvarni napredak. Trumpov strani izaslanik Steve Witkoff povremeno leti u Rusiju, vjerojatno da čuje zahtjeve izravno iz Kremlja, čiji je dužnosnik njegov petak posjet Sankt Peterburgu nazvao "produktivnim". Diplomati višeg ranga iz Amerike i Rusije sastaju se u Saudijskoj Arabiji kako bi razmotrili ideje o prekidu vatre i širem detantu, dok su diplomatski sastanci niže razine počeli prošlog tjedna na novom mjestu u Turskoj kako bi se bavili tehničkim detaljima ponovnog otvaranja veleposlanstava.

I ima još. Amerikanci i Ukrajinci su u Washingtonu razrađivali održiv put naprijed iz gustog i korporativnog ugovora o rijetkim zemljanim mineralima, koji su sastavili (i možda jedini razumjeli) korporativni pravnici iz Delawarea, a koji se, prema posljednjem nacrtu koji je vidio CNN, čini gotovo u potpunosti u korist Bijele kuće.

Postoji i odvojen diplomatski američki-ukrajinski trag o miru, također u Saudijskoj Arabiji, koji je do sada predložio široki prekid vatre na koji Rusija još nije pristala. Umjesto toga, ograničeni 30-dnevni prekid vatre za energetsku infrastrukturu - kaotično rođen i jedva poštovan - završava u petak. Ovaj prvi test diplomacije, naizgled mrtvorođen, nekako još uvijek ne baca buduće napore kao problematične. Ovo raznoliko i zbunjujuće sučelje je, kažu kritičari Moskve, standardna ruska taktika za kupovanje vremena dok se čini angažiranom.

Zašto Putin traži vrijeme? Jer vjeruje da se pokazalo da se Trump lako omete i da je zainteresiran za laku pobjedu, ali ne i za složeni kompromis. Putin također jasno vjeruje da ovog ljeta može ostvariti opipljivu pobjedu na bojnom polju koja će promijeniti dinamiku u pregovorima. Njegov napad na Sumi ima za cilj kupiti Rusiji prostor na granici, ali i uvući ukrajinske snage. Rusija ostvaruje spor, ali zabrinjavajući napredak južno od Zaporižja, područja gdje je prije gotovo dvije godine njezina protuofenziva trebala probiti. Jedan ukrajinski obavještajni časnik nedavno premješten blizu grada Harkiva opisao je bojišnicu tišom nego što se očekivalo i zabrinutost za ono što slijedi.

Raste zabrinutost da Rusija gomila pojačanja, čekajući da se tlo osuši u svibnju kako bi eskalirala proljetnu ofenzivu za koju ukrajinski dužnosnici kažu da je već djelomično počela. Kijev je nagovijestio nestašicu topničkog streljiva u tjednima koji dolaze, a nedavna obećanja njegovih saveznika možda nisu spriječila tu neposrednu krizu. Bit će to vrlo teško ljeto za Ukrajinu. Moskva je uložila sve u rat u kojem si jednostavno ne može priuštiti ništa manje od pobjede. Ne vidi korist u sklapanju dogovora o zamrznutim linijama fronte sada. Momentum - s Bijelom kućom koja kida ekonomske i sigurnosne norme u hrpama, i Ukrajinom koja se bori da zadovolji potrebe za ljudstvom i resursima - iz dana u dan je više u njenu korist. Rusi odugovlače jer vjeruju da je vrijeme na njihovoj strani. Njihovi europski saveznici uznemirujuće se pripremaju za dvije neugodne potencijalne budućnosti. Prva je mogućnost ukrajinskog kolapsa i potreba da članice NATO-a iz Europe zadrže Ruse bez američke pomoći. Ovo je udaljenija vjerojatnost, ali podton priprema diljem kontinenta. Druga mogućnost je izvedivija i javna: Britanci i Francuzi predvode pripreme za "snage za uvjeravanje" za zaštitu bilo kakvog prekida vatre. Buka i planiranje služe dvjema svrhama: omogućuju Kijevu da pristane na diplomaciju znajući da ima neke sigurnosne garancije. I djelomično sramote Moskvu da opstruira mirovni plan koji je sve spremniji za provedbu. Ali sa svakom rotacijom diplomatskog vatrometa, uvjeti stvarnog mira postaju sve vrtoglaviji. Putin se čini manje voljnim ponuditi čak i djelomičnu pauzu jer vjeruje da ga Trump u konačnici neće učinkovito kazniti zbog odbijanja.

Trump je o američkim razgovorima s Rusijom i Ukrajinom tijekom vikenda rekao: "Znate, postoji točka u kojoj morate ili djelovati ili zašutjeti." Njegov problem je što su i on i Kremlj sretni da nastave razgovarati. I nijedan ne želi djelovati: Trump nerado nameće oštre sankcije i remeti svoj odnos s Moskvom, a Kremlj čini se nema želju zaustaviti rat. Ukrajini ostaje nadati se da ne misli jednostavno da će sudbina zemlje biti trajno zasjenjena nekom drugom krizom.