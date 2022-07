Putin ih nije uspio uništiti: Zaradili su milijarde i rijetka su svijetla točka u ukrajinskoj ekonomiji

Ukrajinske tehnološke tvrtke zaradile su milijarde i to je jedina grana ekonomije u Ukrajini koju Vladimir Putin nije uništio.

Unatoč ratu, tehnološki sektor napreduje u Ukrajini, što je rijetka optimistična vijest u zemlji koja je u velikoj ekonomskoj nevolji.

Prekidima u opskrbnom lancu, blokadama luka, pa čak i krađama, Rusija je ugušila industriju žitarica i trgovinu metalima, najveći ukrajinski izvoz. Očekuje se da će se gospodarstvo ove godine smanjiti za nevjerojatnih 30 posto, kaže Europska banka za obnovu i razvoj, što će pridonijeti poticanju globalne inflacije i pojačati strahove od recesije i gubitka radnih mjesta.

No, 200.000 računalnih inženjera i IT stručnjaka, profesionalaca koji trebaju samo računalo i internetsku vezu, uglavnom nije u strahu od gubitka posla, piše New York Times.

Brojke Nacionalne banke Ukrajine pokazuju da su u prvih pet mjeseci ove godine tehnološke tvrtke zaradile 3,1 milijardu dolara prihoda od tisuća klijenata što je skok u odnosu na 2,5 milijardi dolara godinu ranije.

Jedini problem je što IT stučnjaci ne mogu putovati i vidjeti se licem u lice sa svojim klijentima jer je svim ukrajinskim muškarcima između 18 i 60 godina zabranjeno napustiti zemlju. Zbog toga strahuju da bi mogli početi gubiti poslove.

- Imate samo kratko razdoblje empatije kupaca. Postoji neki period empatije, a onda će to proći. U tom trenutku pitanje je: Možete li isporučiti proizvod ili ne? - rekao je Yuriy Adamchuk, direktor jedne tvrtke sa sjedištem u Lavovu.

Sredinom svibnja skupina tehnoloških tvrtki sastala se s Yuliom Svyrydenko, ministricom gospodarskog razvoja i trgovine, kako bi zatražili izuzeće koje bi poslovnim čelnicima omogućilo izlazak i ponovni ulazak u zemlju. Iako je zvučala kao da će to prihvatiti, odgovor još čekaju.

U Ukrajini posluje oko 5000 tehnoloških tvrtki koje posluju u online trgovini, razvoju igara i aplikacija, softverima za kriptovalute i web nadogradnje. Satnice su oko 10 do 20 posto niže od konkurencije u mjestima kao što je Poljska, a korisnici variraju od malih operacija koje traže pomoć vanjskih izvođača do tvrtki poput Microsofta, Googlea i Samsunga.

Tehnološke tvrtke zadržale su 95 posto svojih ugovora, utvrdila je Udruga IT Ukraine. Adamchuk s početka teksta kaže da je samo jedan klijent prekinuo poslove s tvrtkom koju on vodi, pozivajući se na protokol koji mu je zabranjivao angažiranje dobavljača u zoni sukoba. Drugi klijenti kažu da koliko god žele podržati Ukrajinu i pomoći njezinom gospodarstvu, rat ih je zaustavio. Jedan problem bila je i fluktuacija; oko 5 posto djelatnika informacijske tehnologije pridružilo se vojsci.

