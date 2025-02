Ovo je jedan od najvećih britanskih krijumčara droge: S djevojkom je vodio lanac koji je osnovao kao tinejdžer

Eddie Burton jedan je od najvećih britanskih krijumčara droge koji se sada suočava s godinama iza rešetaka. On i djevojka Sian Banks vodili su lanac koji je osnovao još kao tinejdžer. Sada imaju 23 i 25 godina, a osuđeni su za uvoz 307 kilograma heroina, kokaina i ketamina. Burton je počeo kao ulični diler sa samo deset godina, a Banks je priznala krivnju za pomaganje njegovom zločinačkom pothvatu na sudu u Canterburyju u utorak. Burton je uhićen dok je tulumario u noćnom klubu Pacha na Ibizi.

Oni koji su poznavali Burtona kao dijete, uključujući njegovu vlastitu baku, rekli su za Daily Mail da nisu iznenađeni što će završiti u organiziranom kriminalu. Obitelj i prijatelji u Liverpoolu rekli su da je Burton bio upleten u ozbiljan kriminal prije nego što je uopće napustio osnovnu školu. Jedan obiteljski prijatelj, koji je želio ostati anoniman, rekao je: "Upadao je u svašta kad je bio dijete. Počeo je prodavati nekoliko droga kad je imao desetak godina. Upadao je u poprilične probleme kad je bio mladi tinejdžer. Bio je samo malo drzak kad je bio tako mlad, ali postupno je postalo ozbiljnije."

Margaret Burton, njegova baka, potvrdila je: "Mislim da je prodavao drogu. Stoga nije toliko iznenađujuće što mu se dogodilo. Navodno su ga neki stariji ljudi natjerali da prodaje stvari kad je bio mlad". "Sin me nazvao telefonom i rekao mi za to - bio je to mali šok jer je sve tako ogromno", dodala je baka, govoreći o osudi, te istaknula kako unuka nije vidjela godinama.

Eddie Burton bio je u vezi s dvije godine starijom Sian Banks. Smatra se da se par upoznao u rodnom Liverpoolu. "Ona je prekrasna djevojka i uvijek je dobro izgledala. Vrlo je pazila na svoj izgled i bila je zabavna djevojka koja je voljela muškarce koji imaju novac", rekla je jedna žena o Banks. Smatra se da se par razišao nakon Burtonova uhićenja i nije poznato jesu li se posvađali jer im prijeti zatvor.

Pojedinosti goleme zavjere ovog para oko droge otkrivene su nakon što je Banks priznala krivnju za pomaganje u zločinačkom pothvatu. Naime, dva kamiona s heroinom, kokainom i ketaminom presretnuta su u luci u Doveru u Kentu u ljeto 2022. Zaplijenjena droga bila je teška 307 kilograma, a ulična vrijednost procijenjena je na više od 20 milijuna eura. Pripadnici granične policije zaustavili su prvi kamion 3. srpnja i pronašli 90 kilograma ketamina i 50 kilograma kokaina upakiranih u kutije i vrećice. Drugi kamion, presretnut 12. kolovoza, sadržavao je 142 kilograma kokaina i 25 kilograma heroina skrivenih u modificiranom spremniku goriva. Burtonove otiske prstiju i DNK pronašli su forenzičari na obje pošiljke

Na mjestu događaja uhićen je 64-godišnji vozač kamiona. Latvijski državljanin Maris Fridvalds osuđen je na 14 godina zatvora u ožujku 2023. zbog svoje uloge kurira u pokušaju uvoza. Nacionalna kriminalistička agencija (NCA) tada je pokrenula potragu za Burtonom. Godinu dana nakon što su vlasti pokrenule potragu, Burton je uhićen u noćnom klubu Pacha na Ibizi u kolovozu 2023. Burton je nakon toga priznao krivnju po četiri optužbe.

Banks je odlazila na mjesečna putovanja kako bi posjetila Burtona u Španjolskoj i Nizozemskoj između lipnja 2022. i listopada 2023. iz svog doma u Liverpoolu. Pregled njezina telefona također je pokazao da je prokrijumčarila drogu u Veliku Britaniju u svojoj prtljazi u dva odvojena navrata u kolovozu 2022., nakon posjeta Burtonu u Amsterdamu. Presuda Burtonu i Banks trebala bi biti izrečena 12. veljače.

