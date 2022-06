Ova škola postala je pravi hit za osmaše, a posao im je u budućnosti gotovo pa siguran

Animiranje većeg broja učenika za upis obrtničkih zanimanja posljednjih je godina prioritet slavonskobrodske Obrtničko-tehničke škole. Djeci i roditeljima prezentiraju se perspektive i mogućnosti koje pružaju deficitarna zanimanja s kojima učenici nakon završetka škole jako brzo pronađu posao.

Kampanja već donosi rezultate. Za smjerove kao što su frizer, kuhar, konobar i slastičar velik je interes, napredak je ostvaren i u području građevine, dok je pravi hit četverogodišnja škola za modnog tehničara, koja privlači kreativne učenike koji imaju razvijen osjećaj za estetiku.

Spremni za tržište rada

To zanimanje odmah je privuklo veliku pozornost. Jedna od onih koje su ga izabrale je i učenica trećeg razreda Lorena Marić, koja nam je ovako objasnila svoju odluku.

- Zainteresiralo me kad sam čula da se u školi otvara zanimanje modnog tehničara. S obzirom na to da inače volim modu, šminkanje, njegu noktiju, odijevanje i sve što ima veze s tim, to mi je bilo jako primamljivo. Osim toga, radi se o četverogodišnjoj školi poslije koje mogu upisati i fakultet, što i namjeravam - rekla je Lorena.

Strukovna škola za modnog tehničara uvedena je 2019. godine i postala je karta ove škole prema visokom obrazovanju. Program je osmišljen u suradnji s poslodavcima, Zavodom za zapošljavanje i svim drugim bitnim akterima pa modni tehničari u budućnosti ne bi trebali imati problema sa zaposlenjem. Upravo je uvođenje tog programa razlog zbog kojega je škola u ožujku prošle godine promijenila ime iz Obrtnička u Obrtničko-tehnička.

U školi objašnjavaju kako je zanimanje za modnog tehničara prirodni nastavak njihova smjera za krojačice. Primijetili su da imaju talentiranih i kreativnih učenika sa smislom za lijepo, koji su završetkom trogodišnje škole ili pronalazili samostalan posao ili su se željeli dokvalificirati, steći četrti stupanj obrazovanja i upisati neki od srodnih fakulteta. Budući da u Brodsko-posavskoj županiji nema škole primijenjenih umjetnosti ili neke druge škole sličnog profila, novo zanimanje bilo je logičan slijed.

- Imali smo obrazovni kadar koji bi mogao pokriti nastavne module i cjelokupan kurikul, imali smo zainteresirane učenike i svakako motiva i volje, tako da je to bilo rješenje koje se nametnulo samo. Odlučili smo u tom sektoru napraviti iskorak i ići u razvojnom smjeru. Pokazalo se to dobrim jer je zanimanje učenika za upis na taj smjer u protekle tri godine doista veliko, a nadam se da će tako biti i dalje - kaže ravnateljica škole Anita Holub.

Koliki je interes mladih Slavonaca za to zanimanje govori podatak da je u prvoj generaciji na 20 upisnih mjesta ono bilo prvi izbor za 107 učenika. U drugoj i trećoj generaciji također se prijavilo višestruko više djece no što ih prima jedan razredni odjel, pa su u školi uz dozvolu nadležnog ministarstva odlučili proširiti upisnu kvotu s 20 na 24 učenika. Povećanje broja razrednih odjela za sada nije u planu, jer u školi u kojoj se, uz modne tehničare, svake godine upiše i deset krojačica smatraju da obrazovna politika mora biti povezana s potrebama tržišta rada.

Ideje pretvaraju u stvarnost

Budući modni tehničari u nastavi koriste najsuvremeniju opremu, laboratorij, praktikum i potpuno specijaliziranu učionicu. Kada završe školu, mogu sami izraditi i dizajnirati svoju kolekciju prema zahtjevima modnog tržišta, ilustrirati ili skrojiti različite vrste modnih proizvoda, ali i osnovati vlastitu modnu tvrtku. Cilj je osposobiti ih da pretvaraju svoje ideje u stvarnost.

- Novim četverogodišnjim programom naši učenici uče kako od početka do kraja izgraditi širu modnu priču, od osmišljavanja, dizajniranja i izrade vlastite odjevne kolekcije pa sve do plasmana na tržište. U dosadašnjem školovanju pokazali su se kao vrlo maštoviti, kreativni i inovativni - istaknula je ravnateljica.

Zidara još uvijek nema, ali se popunio smjer soboslikara

S obzirom na to da je završenih osmaša iz godine u godinu sve manje, u školi su izuzetno zadovoljni rezultatima u animiranja mladih na upis u obrtnička zanimanja. Pojavi se, kažu, manjak učenika, ali prilično je dobro disperziran, tako da je, primjerice, lani upisano svih deset ponuđenih razrednih odjela. Tradicionalno deficitarni keramičari popunjeni su odmah, monteri suhe gradnje također. Interes za zanimanje konobara zbog pandemije je bio nešto slabiji, pa je upisna kvota stoga smanjena, ali i popunjena.

Unatoč svim pokušajima, zidara još uvijek nema, ali su zato "oživljeni" soboslikari, koji su u kombinaciji sa stolarima popunili razredni odjel. - Roditelji sve više slušaju djecu i njihove želje. Stigma s obrtničkih zanimanja polako se skida i mladi koji žele brz, siguran i samostalan posao sve više uviđaju da je svaki posao jednako vrijedan - rekla je ravnateljica Anita Holub.