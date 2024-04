Ova kuća je godinama bila zamagljena na Google Mapsu: Razlog je apsolutno jeziv

Google Maps je odličan alat za istraživanje svijeta iz udobnosti vaše fotelje, međutim postoji jedna kuća koja je zamagljena, i to s dobrim razlogom. Dok Google obično zamagljuje lica ljudi koje snimi njihovo vozilo, kuće i javne zgrade su u pravilu dostupne za pregled. Ipak, postoje neke iznimke.

Ljudi koji žele pogledati adresu avenija Seymour 2208 u Clevelandu primijetit će da je fotografija, snimljena 2009. godine, zamućena. Koliko god zumirali, kuću jednostavno nije moguće pogledati – a za to postoji jeziv razlog, piše ladbible. Kuća je, naime, prije pripadala ozloglašenom kriminalcu Arielu Castru, koji je bio odgovoran za niz otmica.

Između 2002. i 2004. Castro je oteo tri žene - Amandu Berry, Ginu DeJesus i Michelle Knight - držeći ih zatvorene u svom domu cijelo desetljeće. Castro je najprije oteo 21-godišnju Michelle u kolovozu 2002. dok se vraćala iz kuće svoje rođakinje. Sljedeća koja je oteta bila je Amanda, i to dok se vraćala kući s posla u Burger Kingu u travnju 2003., dan prije svog 17. rođendana. Njegova posljednja žrtva bila je četrnaestogodišnja Gina, koja je prihvatila prijevoz kući od Castra jer je bila prijateljica s jednom od njegovih kćeri tinejdžerica. Castro je tijekom zatočeništva žene redovito psihički, fizički i seksualno zlostavljao.

Odvažni bijeg triju žena dogodio se 2013. godine, kada su ostale same u kući, što je omogućilo Amandi da privuče pozornost jednog od Castrovih susjeda. Na mjestu događaja pronađeni su i lanci i trake korištene za vezivanje žena. Uvjeti u Aveniji Seymour bili su podjednako užasni, a dužnosnik je 2013. otkrio The New York Timesu da su žene držane u 'bezobraznim' uvjetima i da nisu imale kontakt ni s kim osim s Castrom, jedna s drugom i s Amandinim djetetom.

Kuća je srušena 7. kolovoza 2013. godine. Castro je kasnije osuđen na 1000 godina zatvora nakon što je priznao krivnju po 937 točaka optužnice za otmicu i silovanje. Ubio se mjesec dana nakon izricanja presude.

