Otkriven mogući motiv atentatora: Ovo je bio 'okidač' za pokušaj ubojstva Donalda Trumpa

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti identificiralo je američko-izraelski rat s Iranom kao potencijalni motiv muškarca optuženog za pokušaj atentata na predsjednika Donalda Trumpa i visoke članove njegove administracije na gala večeri dopisnika Bijele kuće prošlog mjeseca, stoji u obavještajnom izvješću poslanom državnim i lokalnim policijskim snagama diljem zemlje, kao i drugim saveznim agencijama.

Izvješće, preliminarna procjena Ureda za obavještajne poslove i analizu Ministarstva domovinske sigurnosti od 27. travnja, procjenjuje da je osumnjičenik Cole Allen imao „višestruke društvene i političke pritužbe”. Zaključeno je da je sukob u Iranu „možda pridonio njegovoj odluci da izvede napad”, navodeći Allenove objave na društvenim mrežama u kojima je kritizirao američke akcije u ratu.

Ova procjena baca novo svjetlo na potragu američke vlade za motivom spriječenog napada na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće 25. travnja. Njezini zaključci, iako preliminarni, nude najuvjerljiviji dokaz do sada da je iranski sukob, u kojem su poginule tisuće ljudi na Bliskom istoku i koji je potresao globalno gospodarstvo, mogao biti okidač. Izvješće, označeno kao „Bilješka o kritičnom incidentu”, dobila je neprofitna organizacija za transparentnost Property of the People putem zahtjeva za pristup informacijama te ga podijelila s Reutersom.

Glasnogovornik Ministarstva domovinske sigurnosti odbio je komentirati sadržaj obavještajne procjene. „Ova izvješća obavještavaju naše partnere o najnovijim dostupnim informacijama nakon značajnih incidenata koji imaju utjecaj na domovinsku sigurnost”, rekao je glasnogovornik. FBI je odbio komentirati, a američko Ministarstvo pravosuđa nije odgovorilo na upite za komentar.

U utorak je američko Ministarstvo pravosuđa dodalo optužbu za napad na saveznog službenika, optužujući Allena za pucanje na agenta Tajne službe SAD-a na sigurnosnoj kontrolnoj točki, uz pokušaj atentata, uporabu vatrenog oružja tijekom nasilnog zločina te ilegalni transport vatrenog oružja i streljiva preko saveznih država. On se još uvijek nije očitovao o krivnji.

merički dužnosnici do sada su malo govorili o Allenovom navodnom motivu, ukazujući samo na e-mail koji je Allen poslao rođacima u noći napada. Poruka, koju su dužnosnici nazvali manifestom, izražavala je bijes prema administraciji i upućivala na njegovu želju da cilja „izdajnika” koji drži govor, bez spominjanja Trumpa po imenu. U sudskim dokumentima tužitelji su naveli da se Allen politički „nije slagao” s Trumpom te je „želio 'uzvratiti udarac' vladinoj politici i odlukama koje je smatrao moralno neprihvatljivima.” FBI provodi detaljan pregled Allenovih aktivnosti na društvenim mrežama i digitalnog otiska u potrazi za motivom napada, rekao je za Reuters visoki dužnosnik policije, govoreći pod uvjetom anonimnosti. „To se pomno proučava”, rekao je dužnosnik za Reuters.

Pregled uključuje analizu objava na profilu društvene mreže Bluesky povezanom s Allenom, na kojem je objavljivan i dijeljen niz anti-Trumpovih poruka u tjednima koji su prethodili napadu. Objave uključuju kritike američkih akcija u Iranu, ali i napade na Trumpovu administraciju zbog provođenja imigracijskih zakona, Elona Muska i ruskog rata u Ukrajini. Na profilu je podijeljena objava koja poziva na Trumpov opoziv zbog njegove prijetnje od 7. travnja da će uništiti iransku civilizaciju, što se dogodilo nekoliko sati prije nego što je Trump pristao na prekid vatre. Također su se dijelile kritike novinara koji su planirali prisustvovati dopisničkoj večeri. FBI je također pregledao objavu iz 2024. u kojoj profil povezan s Allenom, citirajući biblijski stih, čini se naziva Trumpa „đavlom” kao odgovor na poruku Trumpove kćeri Tiffany.