'Otkako ste ušli u Schengen, broj gostiju iz Hrvatske porastao nam je za 30 posto'

Najmanje je jedna dobra stvar koju je donijelo pristupanje Hrvatske schengenskom području. A to je da ne čekajući na granici možete ući u Sloveniju. I tako, oni koji to već nisu, mogu se lakše upoznati s tamošnjim dobrim vinarima, pivarima i restoranima. Upravo nedavno put nas je odveo do pivovare Reset u Brežicama gdje je predstavljen Beer Pass Slovenia, projekt kojemu je cilj slovenske pivovare pretvoriti u turističke destinacije, za što će posjetitelji uključeni u projekt dobiti neke povlastice.

No, za nas je prava priča bio Reset. Samu Žabkara i Juru Zlobka upoznali smo još prije nekoliko godina kada su radili u ondašnjoj pivovari Ressel u Podbočju, do kojega treba prijeći još nekoliko desetaka kilometara od Brežica. Kako to obično biva, promjena vlasnika dvojicu je slovenskih pivskih entuzijasta odvela u Brežice gdje je nastala njihova vlastita priča, pivovara Reset u kojoj su ravnopravni partneri s Igorom Zorkom koji je novac iz poduzetničkih uspjeha odlučio uložiti u nastavak uspješne priče Ressela. S jednom razlikom, uz pivovaru u Brežicama sada je i pivnica. Za nas posebno zanimljiva jer je vikendom postala omiljenim mjestom Zagrepčana i građana sjeverozapadne Hrvatske.

- Petkom i subotom možete doći samo ako ste ranije rezervirali stol, a otkako je Hrvatska ušla u Schengen broj Hrvata koji k nama dolaze porastao je za oko 30 posto - kaže Samo Žabkar. Čekajući na prve čaše Resetovih piva na lijepoj i velikoj terasi ispred objekta u kojem su zasebno pivovara i pivnica, razmišljamo o tome kako je Europa doista postala jedan mali svijet. Do Reseta, koji je nedaleko od centra Brežica, dođe se iz Zagreba za 40-ak minuta, ovisno iz kojeg dijela grada dolazite.

- Nakon Ressela, nije nas zanimalo ništa drugo nego da na novoj lokaciji imamo i pivnicu. Shvatili smo da je teško profitabilnost i održivost postići nemate li vlastiti prodajni kanal. Sada je omjer prodaje oko 30 posto u pivnici a 70 posto drugdje, u bocama i bačvama. Naše se pivo danas toči na 130 lokacija širom Slovenije, a najveće tržište nam je Ljubljana jer su Brežice ipak mjestašce od samo 10.000 ljudi - kaže Jure Zlobko. Osim što je zbog Schengena do Reseta sada lako doći, našu publiku u Brežice privlače odlična piva koja ondje prave, a koja su zbog poskupljenja u Hrvatskoj cjenovno slična našima. A uz odlična piva nude i sjajnu hranu prilagođenu Resetovim craft pivima.

- Mogli smo uvesti i kakve menije, pokušati s fine diningom, no nas je zanimalo da otvorimo pravu pivnicu, na naš način, gdje će se nuditi jela koja se najbolje slažu s našim pivima. Naše je osoblje dobro educirano i zna ponuditi adekvatan zalogaj uz svako pivo, a i na meniju ističemo koje je sparivanje, prema našem mišljenju, najbolje - kaže Žabkar, koji je po struci grafičar pa je izgled pivnice, vizualni identitet, praktično sve što se moglo rukom izraditi, njegova ideja. Rezultat je nimalo kompliciran prostrani interijer u kojem se sjedi za visokim stolovima, a u dnu dominira veliki šank s nizom točionika iz kojih se toče Resetova i piva gostujućih slovenskih pivovara. Uz piva se nude i vina nekoliko lokalnih vinara poput Klet Krško ili Kozinca, a tu je i odličan pjenušac Albiana brut. Popis žestokih pića uključuje i zaista odličan džin Gineral koji se potpuno radi u Sloveniji, uključujući i destiliranje. Tu je još par dobrih slovenskih domaćih džinova i rakija. Iza staklenih stijena vidi se i odakle piva dolaze, jer ondje je pogon, a u dnu pivnice je kuhinja.

Odličan pivar Samo Žabkar provest će vas i kroz pivovaru te vam objasniti proces kuhanja piva, a tura s degustacijom košta 20 eura.

- U kuhinji radi osam ljudi, četvero kuhaju, rado bismo da nas je i više, no i nas u Sloveniji muče isti problemi kao i vas u Hrvatskoj. Do kadrova se teško dolazi, čak i kada ih možete dobro platiti. No, nekako se snalazimo pa zasad nemamo većih teškoća. Drago nam je da su naši gosti s obje strane granice prepoznali kuhinju koju smo sami osmislili. Nekako nam se čini da je sve to dosta dobro ako su najpopularnija ona klasična jela - kaže Martina Zlobko, voditeljica pivnice.

Gosti iz Hrvatske spajaju korisno s ugodnim pa nakon šopinga u lokalnom Hoferu ili nekom drugom dućanu, na okrjepu i odmor dolaze u Reset. I najviše vole klasičnu hranu.

- Burgeri i rebarca najbolje idu kod posjetitelja iz Hrvatske, kao i naša najpitkija piva, poput cream alea Lagerisha i, dakako, pale alea. Hrvati su nam odlični gosti koji znaju uživati i u događanjima koja priređujemo, poput živih svirki ili stand upa koji je kod vrlo popularan. Od vas smo posudili pub kviz, i već je prvi bio jako uspješan. A kada zasviraju naši Help! A Beatles Tribute, tada se pleše i po stolovima - doznajemo od resetovaca. Mi ćemo dometnuti da nam je favorit dana bilo india pale ale Froggy, ali će vam ponuditi i radler koji se radi na šanku, dakle miješa se sa svježe iscijeđenim sokom limuna i naranče. Teško je u Resetu ne pronaći među pivima nešto za sebe.

O invaziji burgera u hrvatskoj metropoli više smo puta pisali, no činjenica je da je to globalno jelo univerzalan zalogaj privlačan velikom broju ljudi. Nije čudo, stoga, što Hrvati u Resetu ponajviše jedu upravo burger, uz dodatni razlog – ovdje su zaista odlični.

- Ima samo jedna razlika. U Sloveniji se obično pripremaju kao medium rare, slabo ili srednje pečeni, a hrvatski gosti traže da ih se dopeče. Ali ste zaista veliki poklonici tog jela, pogotovo naših Ziher burgera i El Chapa - kažu u Brežicama. Dakle, Ziher je klasični burger s goveđom pljeskavicom, umakom, karameliziranim i ukiseljenim lukom, sirom cheddarom, salatom i rajčicom. Umak je domaći, u Resetu ga sami rade od majoneze, a ako zatražite ljutu majonezu, dobre su šanse da dobijete domaću, koju također rade. El Chapo dolazi u briošu, pljeskavica je s kremom od avokada, rukolom, prženim lukom i mozzarellom. Zaista su oba odlična, a odmah kažimo, ako su piva cijenom na razini zagrebačkih, burgeri su također neočekivano povoljne cijene. Osim ova dva najpopularnija, još ih je nekoliko, pa i jedan veganski i od lososa.

Slično možemo reći i za rebrica sa žara, teško se može nešto prigovoriti i u Zagrebu popularnom komadu svinjskog mesa na koje Zagrepčani dolaze i ovdje. Treba reći i da je jelovnik u Resetu neuobičajeno velik za pivnicu, gdje obično očekujete tek par burgera i drugih mesnih jela uz nešto finger fooda. Ovdje će vam, međutim, ponuditi i odrezak od krškopoljca. Riječ je o lokalnoj autohtonoj pasmini svinja čije je meso izuzetno ukusno. Tako je i s pečenim odreskom koji dolazi sa začinjenim pečenim krumpirom. Za neke će hit biti fish & chips koji ima sve više poklonika. Prave ga od filetiranog oslića prženog u pivskom tijestu, a dolazi, jasno, s krumpirom i tartarom ili umakom od balsamica. Ali, rekli bismo da je senzacija za nas bila pivski hot dog. Domaće kobasice sa žara u lepinji sa sirom, prženim lukom, svježim kupusom i ukiseljenom mrkvom, sve začinjeno umakom od senfa i meda. Idealan i odličan zalogaj uz pivo. Skriveni dragulj bili su štapići od pohane mozzarelle koji su odlična grickalica. Da biste probali sve što se u Resetu nudi, trebat će vam nekoliko dolazaka. A doći se isplati.