Otac prijetio liječnici zato što mu je kći morala na Covid test. Kažnjen je s 377 kuna

Čovjek (42) zbog kojeg je lani u lipnju intervenirala policija zato što je izazvao incident u Domu zdravlja u Zagrebu dobio je svega 377 kuna novčane kazne. Blagu nepravomoćnu presudu zbog remećenja javnog reda i mira izrekao mu je Općinski prekršajni sud u Zagrebu koji ga je prema zakonu mogao kazniti dvostruko višom novčanom kaznom, ali i zatvorom do 30 dana, piše Telegram. Osim što mora platiti 377 kuna novčane kazne, 42-godišnjak mora podmiriti i 300 kuna sudskih troškova. Na ovu presudu ima pravo uložiti i žalbu višem sudu.

Muškarac je vikao na liječnicu i medicinsku sestru, prijetio im i pokušao nasilno upasti u dom zdravlja, jer je bio uvjeren da njegova kćer nije dobila adekvatnu medicinsku pomoć. Sve se to događalo u vrijeme dok su još na snazi bile mjere protiv Covid-19, a upravo to je, utvrdio je sud, razbjesnilo muškarca.

Naime, njegova kćer je 4. lipnja prošle godine došla u dom zdravlja jer ju je boljelo grlo i curio joj je nos. Liječnica joj je rekla da najprije mora napraviti PCR test na Covid-19 budući da je takva bila procedura što ju je propisalo Ministarstvo zdravstva.

“Dobila je uputnicu i objašnjeno joj je gdje može obaviti testiranje. Rekli smo joj i da se s negativnim testom javi na pregled. No, 40-ak minuta kasnije došao je njezin otac koji je također naš pacijent. Lupao je po vratima jer nismo odmah otvorile na njegovu zvonjavu. Vrata Doma zdravlja su se u to vrijeme zaključavala. On je u idućem trenutku počeo vikati da želi antibiotik za svoju kćer. Pitao je zašto smo tražili test na Covid i uvjeravao da ona nema simptome Covida. Pitao je jesmo li položile Hipokratovu zakletvu, te zatim zaprijetio da ćemo vidjeti što će nam se dogoditi, ako mu ne primimo kćer”, prisjetila se medicinska sestra u svom svjedočenju, piše Telegram.

U tom je trenutku do vrata došla i liječnica. Prema njezinim riječima, muškarac je uporno pokušavao ući u Dom zdravlja. Gurao je vrata, ali ih je liječnica ipak uspjela zatvoriti. On je nastavio udarati po njima i vikati, pa uplašene pozvale policiju.

“Jako sam se uplašila jer imam loša iskustva s pacijentima”, izjavila je na sudu liječnica. Optuženi 42-godišnjak u svojoj je obrani negirao krivnju.

“Može se razumjeti da je otac bio ogorčen što je pružanje liječničke pomoći njegovom djetetu bilo uvjetovano testom na Covid-19, no to ne može opravdati način na koji je reagirao prema medicinskom osoblju koje je postupalo prema Ministarstva zdravstva, što god on mislio o tome”, navedeno je u presudi koja bi, prema stavu suda, trebala postići svrhu prekršajnih sankcija, te ukazati okrivljeniku na društveno neprihvatljivo ponašanje na javnom mjestu.