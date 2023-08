MUP istražuje svoje policajace: 'Nije Nizamu ubio samo Nermin nego i njegovi ljudi iz institucija'

Javnost u BiH ne prestaje se pitati je li se zločin u Gradačcu, u kojem je Nermin Sulejmanović ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, oca i sina Ondera i Denisa Cengiza te ranio suprugu i majku ubijenih Harisu Cengiz, rođaka ubijene Nizame Nedima Pamukovića te policajca Huseina Kotorića, mogao spriječiti i je li sustav, po tko zna koji put, zakazao.

Ogorčena obitelj

Nizama Hećimović, koju je bivši nevjenčani suprug oteo, pretukao pa usmrtio, od nasilnika se skrivala kod tetke Zijade, ali ju je ubojica pronašao. Zijada Vuković Pamuković, tetka ubijene žene, kazala je za Blic da je Nizama sedam dana bila kod nje s djetetom prije nego što ju je ubojica i nasilnik našao. - Sedam dana je bila kod mene, osmi dan su izdali lokaciju, osmi dan doznao je gdje se skriva - rekla je žena koja tvrdi da je samo policija znala na kojem se mjestu Nizama skrivala.

- Nizama se žalila da ima probleme i zato je i pobjegla kod mene s djetetom od tog nasilnika - kaže shrvana tetka tragično preminule žene. O danu zločina kada je ubojica došao na vrata Zijada je kazala: - Kada je saznao da se Nizama nalazi kod nas, došao je na vrata. Prvo je meni prijetio pištoljem, pa je mog sina istjerao van. Onda je uzeo dijete i nju odvukao pa počeo pucati po nama. Ranio je mog sina Nedima. Ja sam tada pozvala policiju koja je stigla nakon 20 minuta iako je naša kuća udaljena samo kilometar.

Dodala je i da obitelj posjeduje dokument u kojem je Nizami odbijena zaštita kada je prijavila Nermina za nasilje, a posljednji put to je uradila četiri dana prije tragedije. - Da su policija i sudstvo pravodobno reagirali, ovu strašnu tragediju koja nas je zavila u crno moglo se spriječiti i Niza bi sada uživala pored svoje kćeri - poručila je Zijada Vuković Pamuković. Obitelj i prijatelji Nizame rastrzani su između tuge zbog gubitka drage osobe i ogorčenosti jer je do takvog ishoda došlo s obzirom na to da je sud četiri dana prije ubojstva odbio Sulejmanoviću odrediti zabranu prilaska, pogrešno procijenivši da nema opasnosti za žrtvu. Članovi njezine šire obitelji na društvene mreže postavili su crne slike, ali i odlučili progovoriti o svemu što se dogodilo.

- Nije moju Nizamu ubio samo Nermin. Nije to uradio samo metkom. Ubio je on život u njoj i ranije. Ubili su je s njim i njegovi ljudi iz institucija. Sutkinja Lejla Numanović, koja je odbila prijedlog o zabrani prilaska, doušnici iz MUP-a Gradačac koji su mu rekli s kojeg je broja prijavljeno nasilje u obitelji - napisala je Nizamina sestra na društvenim mrežama. Sulejmanovića je Nizama Hećimović početkom srpnja ove godine prijavila zbog nasilja u obitelji i od nadležnih institucija tražila zaštitu od supruga nasilnika. Sud u Gradačcu odbio je prijedlog MUP-a TŽ-a da Sulejmanoviću odredi zabranu prilaska.

Portal istraga.ba doznaje da je Nizama ovog ljeta uspjela pobjeći iz njihove zajedničke kuće s bebom, a početkom kolovoza, s modricama na licu i tijelu, pomoć je tražila od policije TŽ-a. Bojala se svjedočiti i samo je tražila pomoć. Policija je 7. kolovoza od Općinskog suda u Gradačcu zatražila da se Nerminu Sulejmanoviću zabrani prilazak supruzi Nizami. - Odbacuje se zahtjev MUP-a TŽ-a za izricanje predložene zaštitne mjere zabrane uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju i zaštitna mjera približavanja žrtvi nasilja te se postupak obustavlja" - presudila je sutkinja iz Gradačca.

Više službenika MUP-a Tuzlanske županije nalazi se pod istragom zbog moguće povezanosti s Nerminom Sulejmanovićem, višestrukim ubojicom iz Gradačca, doznaje klix.ba. Istraga koja se trenutačno provodi trebala bi otkriti i to tko je ubojici iz Gradačca otkrio lokaciju na kojoj se nalazila njegova nevjenčana supruga. Postoje određene indicije da je u pitanju osoba iz policije, međutim, sa sigurnošću se ne može tvrditi dok istraga ne bude završena. Riječ je, navodno, o policajki.

Susret s krvnikom

U gradu bi potencijalno bilo još žrtava, ali je takvo što spriječio Hasan Jašarević (77), otac vlasnika trgovine Ribo-Lovac, od kojeg je Sulejmanović, uz prijetnju pištoljem, tražio streljivo, ali mu je on dao "ćorke". U zamahu svog krvavog čina, Sulejmanović je Jašareviću u trgovini uperio pištolj u čelo s naredbom da mu izda streljivo. No, Jašarevićeva prisebnost izvjesno je otežala nastavak pokolja. U trgovini se Jašarević zatekao kada je Sulejmanović uletio u objekt. - Ispred mene se našao muškarac koji je bio sav krvav i s pištoljem u ruci. Bio je izbezumljen i krvavih očiju - kaže Jašarević u razgovoru za klix.ba.

- Od mene je tražio da mu dam sve streljivo od devet milimetara, koliki je bio kalibar njegova pištolja. Pored mene se nalazilo devetmilimetarsko streljivo koje je startno, ali, da vam objasnim, proizvodi zvuk pravog pištolja, ali ne može nikoga ubiti. Upotrebljava se za pištolje na atletskim utrkama koji označavaju start. S obzirom na to da mi je naređivao da mu dam streljivo što prije, zgrabio sam kutije na kojima je pisalo da je streljivo od devet milimetara te sam mu ih dao - prisjeća se Jašarević.

Nakon što je pokupio streljivo, Sulejmanović je napustio objekt, ne znajući zapravo da je dobio dio naoružanja koji mu ne može služiti za nastavak njegova čina. Dobra vijest je da se ranjena žena oporavlja. Naime, kako je potvrđeno za portal Avaza, Harisa Cengiz se nakon operativnog zahvata probudila, svjesna je, komunikativna i samostalno diše.

Međutim, složenost zdravstvenog stanja još uvijek zahtijeva intenzivno praćenje i liječenje. Spomenimo i da su se iz MUP-a FBiH oglasili o provedenim aktivnostima vezanima uz one koji su podržavali Nermina Sulejmanovića tijekom prijenosa uživo na Instagramu, gdje je prvo pretukao pa potom ubio Nizamu Hećimović. - Odjel za cyber-kriminal u Federalnoj upravi policije u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova već je počeo aktivnosti koje se odnose na prikupljanje podataka, odnosno evidentiranje osoba koje su na društvenim mrežama podržavale i veličale čin ubojstva i ubojicu.

Federalna uprava policije će u suradnji s nadležnim tužiteljstvom početi s postupkom lociranja i dokumentiranja svih pojedinaca koji su svojim objavama širili mržnju, podržavali i veličali ubojstvo i ubojicu, i to ne samo na Instagramu već i na svim drugim društvenim mrežama - naveli su iz FUP-a i dodali da je već 40 osoba koje su podržavale Sulejmanovića locirano.

