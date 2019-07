Osnovana udruga s ciljem promicanja ICT sektora u Vukovarsko-srijemskoj županiji

S ciljem promicanje i razvoja ICT sektora na području Vukovarsko-srijemske županije, umrežavanja, razmjene znanja i iskustava između ICT tvrtki s područja županije te stvaranje preduvjeta za zapošljavanje i ostanak ICT stručnjaka na području Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima je osnovana Udruga VVIT za razvoj i promicanje ICT sektora Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Udruge VVIT Vice Božić, koji je i direktor tvrtke GoAds, tvrtke koja je bila jedan od inicijatora osnivanja udruge, trenutno u članstvu Udruge VVIT nalazi se osam subjekata.

-Želja nam je da privučemo mlade, da ne idu van nego da im otvorimo prostor u našim firmama. Imao sam priliku razgovarati s puno mladih ljudi koje ova tema zanima, neovisno da li se radi o razvoju weba, mobilnih aplikacija, digitalnog marketinga te želimo kroz udrugu stvoriti preduvjete da ti mladi ljudi ne idu van nego da mogu ovdje pronaći posao. Također nam je želja da se što više razgovara s općinama, gradovima i županijama kako povezati IT s postojećim granama gospodarstva - rekao je Božić.

Foto: Branimir Bradarić

Dodao je kako je IT scena u Vukovarsko – srijemskoj županiji itekako živa ali i da sve ove godine djeluju iz sjene, odnosno, da svaka tvrtka radi za sebe, bez prave podrške i većeg sustava na koji bi se tvrtke mogle osloniti. Nije bilo nikakvih seminara, konferencija ili meetup-ova na temu IT-a na području županije niti centralnog mjesta gdje bi se IT tvrtke mogle predstaviti Sve to je iniciralo ideju za pokretanjem VVIT udruge.

Podršku osnovanoj udruzi dao je i gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić koji je rekao kako su inicijativa i potom osnivanje udruge itekako bili potrebni te da su svjesni kako današnje moderne tehnologije imaju značajnu ulogu u razvoju gradova.

-Stoga će grad zajedno s udrugom raditi na edukaciji naših mladih ljudi koji danas imaju puno znanja o informatici, ali se nisu još dovoljno afirmirali. Kroz programe Upravnog odjela za gospodarstvo, Razvojnu agenciju VIA te Tehnološki park doći ćemo do gotovih ljudi koji će odmah moći uči u svijet rada u ovome sektoru. Riječ je o vrlo potentnom sektoru koji može puno doprinijeti razvoju Vinkovaca i može probuditi gospodarstvo grada - rekao je Bosančić.

Dodao je i kako se prema svim pokazateljima gospodarstvo Vinkovaca budi ali i da više ide prema građevinskom sektoru i sredstvima koja dolaze iz fondova EU.

-Ulaganje u IT sektor je dugoročno bolja priča i sigurno može doprinijeti razvoju grada Vinkovaca - istakao je Bosančić.