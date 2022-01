Osmorica pod istragom: Prodajom lažnih ulaznica u NP Kornati zaradili gotovo 500 000 kuna?

Osmorica osumnjičenika pod istragom je šibenskog Županijskog državnog odvjetništva koje ih tereti da su kao zaposlenici Nacionalnog parka Kornati zlorabili položaj i ovlasti jer su posjetiteljima prodavali duplikate originalnih ulaznica na čemu su navodno zaradili više od 460 tisuća kuna.

Odvjetništvo sumnja da su osmorica okrivljenika, svaki pojedinačno, počinili nedjelo od 16. svibnja do 15. listopada 2016. kao zaposlenici u javnoj ustanovi, odnosno zaposleni na radnom mjestu stručnog referenta dok su istovremeno bili ovlašteni za prodaju ulaznica.

Osumnjičeni zaposlenici posjetiteljima javne ustanove izdavali su originalne račune za ulaznice za posjet parku i potom napravili 247 duplikata računa koje su naplatili novim posjetiteljima parka, a sve kako njihov posjet ne bi bio evidentiran i kako bi novac od ulaznica zadržali za sebe, sumnja tužiteljstvo.

Okrivljene u dobi od 30 do 70 godina tereti se da su javnu ustanovu oštetili za 462.380 kuna pri čemu su se pojedinačni iznosi koje su zadržali za sebe kretali od 27 tisuća do 109 tisuća kuna. Šibensko Županijsko državnog odvjetništvo nije navelo o kojoj je javnoj ustanovi riječ, no još je po dovršetku kriminalističkog istraživanja sredinom prošle godine objavljeno u medijima da su se makinacije s ulaznicama događale u Nacionalnom parku Kornati.