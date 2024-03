VIDEO Oružane skupine upale u Rusiju: 'Preuzet ćemo našu zemlju od režima centimetar po centimetar'

Najmanje dvije oružane skupine sa sjedištem u Ukrajini koje se izjašnjavaju kao Rusi protiv politike Kremlja pokrenule su u utorak upad preko zapadne granice Rusije, stoji na njihovim stranicama na društvenim mrežama. Radi se o Legiji Sloboda Rusije i Sibirskom bataljunu, vojnim skupinama koje ruski dužnosnici smatraju marionetama ukrajinske vojske i američke Središnje obavještajne agencije.

"Preuzet ćemo našu zemlju od režima centimetar po centimetar", objavila je Legija Sloboda Rusije u svojoj objavi na Telegramu. Reuters nije neovisno provjerio tvrdnje. Prema ruskom ministarstvu obrane, napadi tenkovima i oklopnim vozilima su se dogodili oko 3 sata u noći po lokalnom vremenu. Ruski vojnici branili su se projektilima, artiljerijom i zračnim snagama.

The Russian Volunteer Corps show footage of their units operating at the border area with Russia.



"Well, folks, we are back and we are at the point of attack again. The Kremlin regime's army is dropping its weapons before the fight even begins. If you've been waiting for a… pic.twitter.com/QUGnOTWR3U