Oporba: Vlada mora otići zbog nerada, HDZ: Rasprava je besmislena

Saborska oporba u petak u cjelodnevnoj raspravi o svoje dvije inicijative za raspuštanje Sabora i raspisivanje izbora, navodi kako Vlada "mora otići" zbog niz afera i neprovođenja reformi, a iz vladajućeg HDZ-a poručuju da je rasprava bespredmetna i "uvreda zdravom razumu". Jednu oporbenu inicijativu podnijelo je sedam klubova lijevo-liberalnih stranaka, a drugu Klub Mosta, tvrdeći da su prijevremeni izbori jedino rješenje.

Iz vladajućeg HDZ-a poručili su kako je rasprava bespredmetna i "uvreda zdravom razumu”, ističući da je parlamentarna vladajuća većina dokazano stabilna.

"U vašem uratku nema nijednog argumenta, većina je stabilna, a prijevremene izbore u ovoj situaciji pandemije, dva potresa i sada ruske agresije na Ukrajinu nitko razuman ne bi zazivao”, poručio je oporbi Damir Habijan (Klub HDZ-a).

Oporba je pak u raspravi žestoko kritizirala ministre, pitajući zašto je premijer Andreja Plenković nakon bivšeg Darka Horvata, izabrao Ivana Paladina, kako kažu, "ministra blefera”.

Lijepe riječi oporba nije imala ni za ministra zdravstva Vilija Beroša, tvrdeći da se umjesto problemima građana, reformom i dugovima u zdravstvu, bavi javnim nabavama. Za ministricu poljoprivrede Mariju Vučković oporbeni zastupnici su rekli da je nesposobna.

"Kriminal, nepotizam, nesposobnost, nerad, kukavičluk, izdaja u vanjskoj politici, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi”, ustvrdio je, među ostalim, Nino Raspudić (Most).

"Afere, sumnje na korupciju sudski postupci, to su HDZ-ove vlade i ministri, no čak ni to nije najveći problem, glavni problem je što su nesposobni", kazala je Anka Mrka Taritaš (Klub GLAS-a i Centra).

U dvije godine nisu uspjeli izgraditi jednu kuću nakon potresa u Zagrebu, to dovoljno govori o sposobnosti", rekla je Sandra Benčić (Klub zeleno-lijevog bloka).

Mirela Ahmetović (Klub SDP-a) ustvrdila je da nijedan vlada u svijetu ne bi preživjela „kolosalnu zlouporabu javnih dužnosti” kakva je u Hrvatskoj. "Ova zemlja se stihijski uništava HDZ-ovim vladanjem, stihijski se krade, namješta, potkupljuje javnim novcem, HDZ uništava ovu državu kao bi ju mogao prigrabiti samo za sebe”, rekla je Ahmetović.

"Jedini 'amanet' koji će nam Plenkovićeva Vlada ostaviti, je najdulji popis okrivljenika, osuđenika i onih koji služe kaznu u Remetincu", riječi su Domagoja Hajdukovića (Klub Socijaldemokrati).

Grbin (SDP): Država nije u stanju brinuti o građanima, a razlog tome su HDZ i Plenković

"Nema alternative do vraćanja mandata građanima”, istaknuo je predsjednik SDP-a Peđa Grbin obrazlažući inicijativu za raspuštanje Sabora i raspisivanje izbora.

Kazao je da je zadaća svake Vlade osigurati funkcioniranje države, standard građana, brigu o zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj sigurnosti i borbu protiv korupcije što, rekao je, Plenkovićeva vlada, nažalost, ne čini.

A ne čini što bi trebala zbog konstantnih afera, kaznenih postupaka protiv ministara, pa se ne stigne baviti svojim poslom i problemima građana već isključivo i jedino sama sobom, ustvrdio je Grbin.

Nabrojivši niz problema u državi, od inflacije, malih mirovina, teškoća poduzetnika, dugova u zdravstvu, nepostojeće obnove, Grbin je zaključio da država nije u stanju brinuti se o potrebama građana i da je razlog tome HDZ i Andrej Plenković.

Marko Milanović Litre (Hrvatski suverenisti) podržao je inicijativu kazavši da u državi vlada politička apatija i ravnodušnost, a da je tako zbog klijentelizma, korupcije i kriminala. Minimum bi bila rekonstrukcija Vlade koju nismo dobili već "zamjenske igrače” i iskreno bi bilo raspisati nove izbore, kazao je.

Zahtjev za raspuštanje Sabora Branko Bačić (HDZ-a) ocijenio je besmislenim jer je vladajuća većina stabilna i potpora Vladi od prvog dana mandata nije pala ispod 76 ruku.

"Da je oporba imala argumente za raspuštanje Sabora onda bi u to uvjerili dovoljan broj zastupnika, a provjeravanje stabilnosti vladajuće većine potvrđena je na niz akata, zadnje prilikom imenovanja tri nova ministra”, kazao je Bačić.

Je li bitnije izbrojiti 76 ruku ili pokazati da je politika častan posao i rad za dobro građana, upitao je Božo Petrov u ime Kluba Mosta koji je odvojeno također podnio zahtjev za raspuštanje Sabora.

