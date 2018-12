Općina Klis mora dobiti, zapravo vratiti status povijesnog grada

- Od pamtivjeka je kliška tvrđava na prostoru između Kozjaka i Mosora, na hridi, okrenuta s jedne strane prema moru, a s druge prema Zagori i oduvijek je bila Grad... Grad će i biti. Ovo stolno mjesto hrvatskih vladara narodne krvi, legendarnih hrvatskih ratnika, kliških uskoka, uvijek meta osvajača, simbol je hrvatske države, ali i predziđe kršćanstva koje se ovdje branilo i oslobodilo prije 370 godina od Turaka. I tu priču kazujemo i kroz uskočke vještine prikazujemo turistima i s ponosom govorimo o utvrdi i zapravo gradu koji je odoljevao 25 godina Osmanlijama...

Potomci kliških uskoka baš su nam o gradu Klisu govorili tijekom naše posjete kliškoj tvrđavi i prepričavali njenu sjajnu povijest... Ova inicijativa lokalne uprave da Klis dobije status povijesnog grada dovela je u Klis i brojne povijesne stručnjake koji su jedinstveni u podršci projekta grada odnosno u mjestu kliškog junaka Petra Kružića, a kojeg pripadnici kliške uskočke udruge uspoređuju s generalom Gotovinom , Zrinskima, Frankopanima... S ponosom su nama, ali i turistima načelnik Jakov Vetma i predsjenik udruge kliških uskoka Damir Žura uoči tribine o povijesnom gradu Klisu pokazivali tvrđavu i s nje kliško polje i Split. Klišani s kojima smo pričali podsjećaju da su i oni kao branitelji baš poput njihovih predaka branili Klis, Split i Hrvatsku od osvajača. Klis je danas postao i planetarno popularan zbog HBO serije Igre prijestolja snimane u i kliškoj tvrđavi i opet je meta, ali sada sve brojnijih turistickih posjeta, kojima iz udruge kliških uskoka prepričavaju slavnu povijest mitske tvrđave, ali i anegdote sa snimanja Igara pijestolja. Prikazuju povijest u povijesnoj kliškoj vojnoj odori, kako se borilo mačevalo, branili lukom i strijelom, topovima s utvrde... Iz i u gradu Klisu... Baš na temu - Povijesni grad Klis u povodu 370 godina od oslobođenja od Turaka i pod nazivom "Prošlost u budućnost" Klišani i njihovi gosti povjesničari, ali i političari su jednoglasno zaključili da općina Klis mora dobiti, zapravo vratiti status grada. U godini kojoj su nakon toliko stoljeća odlukom Vlade RH dobili klišku tvrđavu na upravljanje uz projekt uređenja močne, tajanstvene i mitske utvrde lokalna vlast je intenzivirala nastojanje da se izbori za status povijesnog grada u čemu ima jednoglasnu podršku i u županiji, a nadaju se i u državi. O tome da će općina koja je sa svojom utvrdom bila i predziđe kršćanstva uskoro prerasti u status povijesnog grada danas ne dvoji gotovo nitko.

- Status povijesnog grada nositelj je i našeg identiteta koji je dugo vremena bio marginaliziran. Naša povijest je značajna, jer povijest je to u kojoj je Klis u srednjem vijeku bio centar Hrvatske. A naša budućnost je grad u smislu odnosa prema baštini, ali i uređenju i unaprjeđenju života u Klisu. Meni je status grada Klisa sve ono što grad treba imati za razvoj za kvalitetan život. Ne smijemo izgubiti samosvijest da je Klis simbol hrvatske države i hrvatskog naroda i grad će postati prije ili kasnije - rekao je načelnik općine Klis Jakov Vetma. Načelnik ističe da Klišanima nije bitna samo priča o tvrđavi jer tu je još niz lokaliteta koje treba staviti u funkciju i koje će uključiti u priču o povijesnom gradu Klisu. Svjestan je da je blizina Splita prednost, ali ističe da ne treba zapostaviti ni kvalitetu života. - Iako su nam brojke danas višestruko veće u turizmu treba paziti na kvalitetu života u Klisu. Kliška tvrđava je zalog razvoja Klisa i treba je bolje iskoristiti ali istovremeno i sačuvati. Stoga u budućnosti imamo još niz projekata. Mi imamo izuzetno bitni povijesni značaj za republiku Hrvatsku i ovo jest mitsko mjesto. Ova tvrđava jeste legendarna. Sada nas očekuje inicijativa prema ministarstvu uprave koje šalje prijedlog hrvatskom saboru i uvjeren sam da će svaki onaj koji cijeni svoje korijene i koji cijeni svoju domovinu uvidjeti naše razloge za statusom grada, a koji nisu samo bitni za Klis nego i za cijelu Hrvatsku- istakao je Jakov Vetma. Na tribini o Klisu prof. dr. Ivo

Babić u svom je izlaganju istakao da su kliške zidine poškropljene krvlju i da grad Klis zauzima fundamentalno mjesto u hrvatskoj povijesti.

- Ovdje su vladari imali uporište, svoj grad i on je u srednjem vijeku bio brojno naselje, zaista grad kojem Split doduše nije dozvolio razvoj ali to Klisu ne umanjuje značaj. Klis je prirodna vrata Hrvatske kroz Dinaride i kroz ovaj ključ Hrvatske svi smo mi došli ovdje. Klis ima sva prava dobiti status povijesnog grada jer on zauzima fundamentalni status u hrvatskoj povijesti. Ovdje treba turizam ali i oživjeti zemljoradnju koja je ovdje uvijek bila vrijednost - zaključio je dr.Babić. Dr. Radoslav

Bužančić je uvjeren da je Klis je bio paradigma nove urbane kulture, prvih hrvatskih vladara. - Klis je bio glavni grad Trpimirove Hrvatske. Klis je bio grad čitavu povijest i tu se težilo obrani hrvatske krune. Nepravda je što Klis nema status grada i zapravo bi trebali moliti Klis da bude grad. Klis još nije do kraja istražen i on će tek donijeti nove vrijednosti Hrvatskoj - rekao je Bužančić. Dr. Slobodan Prosperov Novak ide i korak dalje. - Samo o nama ovisi što je naš povijesni grad. Dok sam razmišljao o Klisu stalno sam mislio na Platonovu državu gdje opisuje idealan grad po kojem grad ima 5040 stanovnika utvrđen i sa poljem na koje mogu stati svi i sve čuti. Upravo je to Platonov utopijski grad. Trebamo se prestati bojati vladati, pogotovo ovdje gdje su bili vladari narodne krvi. Pa taj fenomenalni Petar Kružić vojskovođa, ovo mjesto ima kontinuitet hrvatske povijesti i baš ovdje se ne smijemo bojati naše hrvatske povijesti. Ovdje su vrata cijele jadranske Hrvatske. Mjesta poput Klisa su sretni grad i ovdje sam osjetio Platonov idealni grad - zaključio je dr. Prosperov Novak. Koliku podršku lokalnog stanovništva ima Klis u nastojanju da dobije status povijesnog grada potvrdio je i dožupan splitsko dalmatinske županije Luka Brčić. - Stav županije je afirmativan po pitanju inicijative da Klis postane grad. Ovdje povijest nije šutjela i Županija je svjesna bogatstva i tradicije Klisa. Stoga smo i mi jednoglasno dali suglasnost Klisu za dobivanje statusa povijesnog grada - zaključio je dožupan.