Ono u čemu je muškarac sahranio svoga oca iznenadilo je sve

Internetom se širi nevjerojatna fotografija pogreba iz Nigerije koja je iznenadila sve koji su je vidjeli.

Naime, muškarac poznatom samo pod imenom Azubuike ostao je bez oca kojem je još za života obećao kako će mu jednoga dana kupiti skupocjeni automobil, no to nije stigao učiniti jer mu je otac preminuo, piše Daily Mail.

Ipak, kako bi mu ispunio želju kupio mu je više od pola milijuna kuna vrijedan BMW umjesto lijesa te ga u njemu pokopao.

Slučaj se dogodio u nigerijskom selu Ihiala, a nakon što se fotografija s pokopa proširila internetom svi su osudili sina preminulog muškarca govoreći kako je to 'čisto razbacivanje novcem'.

Nigeria: Son ‘buries his father in a brand new £66,000 BMW in Nigeria https://t.co/yM4uMM13iL ..



Well we know that gonna be dug up and on Craigslist by the morning! pic.twitter.com/T24BjGk81d