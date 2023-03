prve informacije

Paket mjera pomoći težak je 1,7 milijardi eura: Trebao bi vrijediti godinu dana

Svi koji imaju mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka