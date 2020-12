Oglasila se vlasnica kućice: Nismo zatvoreni, radimo kao catering, ne možete kupiti kuhano vino

Bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić izazvao je burne reakcije javnosti kada je prije dva dana na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa Sljemena na kojoj uživa u kuhanom vinu.

- Prvo kuhano vino na prvom snijegu ove godine na -7 stupnjeva - napisao je Bernardić sjedeći u Sljemenskoj kućici.

Nakon njegove objave proširila se informacija kako je inspekcija došla na Sljeme te zatvorila Sljemensku kućicu, no vlasnica je za Večernji list demantirala takve napise.

- Nije točno da je kućica zatvorena. Nikakva inspekcija nije došla. Kućica je radila u obliku catering usluga, no ograničeno. Na prozoru nudimo uslugu preuzimanja hrane jer na žalost nismo mogli poslužiti naše posjetitelje s pićem i kuhanim vinom jer su mjere na snazi. Ne može se kupiti kuhano vino kod nas. A u prirodi smo i voljeli bismo, ako nam se to dozvoli, ponuditi goste i kavom "to go"- izjavila je za Večernji list vlasnica Ivana Brčić, koja je bila pod pritiskom cijeli dan nakon što se fotografija proširila društvenim mrežama i počela kružiti priča kako su morali zatvoriti kućicu.

- Teško nam je što moramo odbiti naše posjetitelje u ove dane jer uz ovu prekrasnu zimsku idilu zaista je šteta ne popiti topli napitak i ugrijati se nakon zimskih radosti - rekla je.

Na pitanje kako to da je onda Davor Bernardić na njihovoj kućici kupio kuhano vino rekla je: "Kako znate da je kupio" i dodala: "Bero je dugogodišnji posjetitelj Zagrebačke gore i kao takvome, skuhali smo mu vino, postavili scenografiju i iskoristili zimsku čaroliju za super fotke".

Vlasnica poručuje da Sljemenska kućica može sve ugostiti i ovaj vikend, no samo uz stroge mjere koje su na snazi pa poziva građane na odmor i zabavu na Sljemenu uz naravno termosice i sve što je potrebno za zimske čarolije i radosti.