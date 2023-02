Održana dodjela nagrade 'Menadžer godine', Sergio Galošić dobitnik u kategiji velikih poduzeća

Ovoga četvrtka u Westinu je pod pokroviteljstvom Zorana Milanovića održana svečana dodjela nagrade 'Menadžer godine'. Ovu dodjelu organiziralo je Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA, a ukupno je dodijeljeno 11 nagrada u različim kategorijama. Kriteriji odabira bili su rezultati tvrtke, odnosno bilanca uspjeha i stvarnih kvalitativnih pokazatelja poslovanja, upravljanje društvenim i okolišnim utjecajima poduzeća, ali i javni i društveni angažman u području strukovnih, humanitarnih, kulturnih, športskih ili drugih aktivnosti.

Dobitnik nagrade menadžer godine u kategoriji velikih poduzeća je Sergio Galošić, predsjednik Uprave Klimaoprema d.d., kompanije koja je u proteklih 6 godina koliko je Sergio Galošić na čelu, udvostručila broj zaposlenih; s 330 na 680, u 2021. godini ostvarila više od 1.100.000.000 kn prihoda i izvezala 92,5% svojih proizvoda i usluga, navodi se u priopćenju.

Nagradu za životno djelo, posthumno, dobio je Tihomir Premužak, dugogodišnji predsjednik Uprave Vetropack Straža d.d. U vrijeme njegovog upravljanja (od 2012. do 2022. godine) provedena je najveća i najkompleksnija investicija u povijesti tvrtke koja je obuhvaćala instalaciju nove proizvodne linije i značajne infrastrukturne zahvate kojima je moderniziran izgled tvornice te povećan kapacitet proizvodnje za 50 posto. U 2021. tvrtku je prvi puta doveo do prihoda većeg od milijarde kuna. Svoj društveni angažman Tihomir Premužak pokazao je, između ostalog, i vođenjem HUM–CROMA-e od 2019. godine do svoje prerane smrti u ljeto 2022.

- U svojem kratkom osvrtu na Tihomira, istakla bih njegovu privrženost ljudima, njegovu autentičnost, želju i rad na stvaranju boljeg društva. Svojim nesebičnim radom u mnogim državnim institucijama i udrugama, kao i dugogodišnjem uspješnom radu u Vetropack Straži, dao je ogroman osobni doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva te postao ogledan primjer izvrsnosti menadžerske struke te vrhunskih profesionalnojh i etičkih standarda menadžmenta - kazala je na dodjeli nagrada predsjednica Ana Soldo.

Ostali dobitnici nagrada menadžer godine su:

• Adam Đanić, direkor CEKOM NI Nova Gradiška u kategoriji projektni menadžer,

• Ivan Artuković, predsjednik Uprave Franck d.d, u kategoriji mladi menadžer,

• Zvonko Popović, osnivač i direktor KANAAN d.o.o. iz Donjeg Miholjca poduzetnik godine u kategoriji srednji poduzetnik,

• Ivan Križanec vlasnik i direktor WE-KR d.o.o. iz Lepoglave poduzetnik godine u kategoriji veliki poduzetnik,

• Robert Mustač, predsjednik Uprave Messer Croatia plin u kategoriji inozemno poduzeće,

• Marko List, direktor Consultare d.o.o. iz Vrbovca u kategoriji mikro poduzeća,

• Mišel Sirotić, vlasnik i direktor Aura proizvodi d.o.o. iz Buzeta u kategoriji mala poduzeća te

• Ivanka Mabić Gagić, izvršna direktorica hrvatske podružnice tvrtke Httpool by Aleph (Noovo Internet d.o.o) iz Zagreba u kategoriji srednja poduzeća,.

Od ove godine HUM - CROMA dodjeljuje i nagradu "Tihomir Premužak" za pozitivan društveni utjecaj u znak sjećanja na izniman angažman i doprinos kojim je Tihomir zadužio cjelokupnu gospodarsku i društvenu zajednicu. Prva dobitnica nagrade „Tihomir Premužak“ je Ana Soldo, regionalna direktorica Quehenberger logistics d.o.o. za angažman u Zakladi za sigurnost u prometu „Petrin korak“.

- Kada zbrojimo sve milijarde prihoda, povrata na investicije, bruto i neto dobiti, slobodni novčani tijek, inovacije i tehnologije koje su ostvarili dobitnici ovogodišnjih CROMA nagrada onda znamo da će ljudi koji su razvili visoku razinu poslovne inteligencije s pravom se ponosno vratiti u svoje obitelji, među svoje zaposlene, u poduzeća, u gradove i sela. I ne samo zbog stanja na računima, zbog novih proizvoda, ogromnih postotaka izvoza, novih tehnologija, zbog visokih plaća već i zbog toga što su to ljudi koji razumiju da je proces osobne transformacije divan i beskonačan, težak i izazovan, i da samo na njemu se može temeljiti transformacija poslovne kulture i ostvarivati dobri poslovni rezultati - utvrdio je Stjepan Orešković, predsjednik žirija, nakon čega je bila održana i panel diskusija na temu „Perspektiva hrvatskog gospodarstva“.

