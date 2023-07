Sud traži pojašnjenja obrane prije no što odluči o izdvajanju dokaza pa je odluka prolongirana za rujan

Iako se očekivalo da će optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda priopćiti što je odlučilo o zahtjevu obrana za izdvajanjem nezakonitih dokaza iz spisa u aferi Vjetroelektrane to se nije dogodilo. Umjesto toga, sjednica optužnog vijeća odgođena je za 20. rujna, kada će sud priopćiti svoju odluku jesu li dokazi u spisu zakoniti ili ne.

Ivan Gržić, branitelji Josipe Čuline (ex Rimac) kazao je da ne zna razloge zašto je donošenje odluke prolongirano.

- Pretpostavljamo da sudu treba neka vrijeme da zbog kompleksnosti podnesaka obrana donese temeljitu odluku - kazao je Gržić.

No dok je on naveo da ne zna razloge odgode sjednice optužnog vijeća, Vjekoslav Tolnaj, zamjenik ravnateljice USKOK-a, kazao je da je sjednica odgođena jer je sud tražio neka objašnjenja od pojedinih obrana.

- Sud smatra da su neki zahtjevi za izdvajanjem nezakonitih dokaza u suprotnosti s onim što je navedeno u prigovorima na optužnicu, pa je stoga od obrana tražio da bolje pojasne svoje zahtjeve prije no što donese odluku - kazao je Tolnaj.

Obrana Josipe Rimac tražila je da se iz spisa kao nezakoniti izdvoje razgovori koje su Milenko Bašić i Dragan Stipić vodili preko telefona BiH operatera, jer smatraju da je USKOK za prisluškivanje tih razgovora trebao tražiti odobrenje BiH preko međunarodne pravne pomoći. S druge strane USKOK tvrdi da su svi prikupljeni dokazi zakoniti te da im odobrenje od BiH nije trebalo.

Josipa Rimac se na sudu nije pojavila, a idući tjedan trebalo bi se znati što je sud odlučio u kraku afere Vjetroelektrane u kojem je uz nju bilo optuženo još 26 osoba. U međuvremenu 11 ih se nagodilo s USKOK-om, a obrane su i tamo tražile izdvajanje nezakonitih dokaza. Bilo kako bilo i u tom slučaju, kao i u glavnoj aferi Vjetroelektrane, što god sud odlučio, nezadovoljan strana ima pravo žalbe, što znači da će se o pravomoćnosti optužnica teško odlučivati prije sljedeće godine. U aferi Vjetroelektrane, osim Josipe Rimac i Milenka Bašića, još su optuženi Dragan Stipić, Gabrijela Žalac, Tomislav Jureković, koji je bio čelni čovjek HERE, Krunoslav Jakupčić, koji je vodio Hrvatske šume, Ivan Melvan, Domagoj Validžić, koji je bio pomoćnik ministra Tomislava Ćorića...USKOK ih tereti za više gospodarskih djela: trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zloporabe ovlasti, davanje mita.... počinjenih od početka 2017. do 29. svibnja 2020.

Prema optužnici, mozak cijele operacije u aferi Vjetroelektrane bila je Josipa Rimac, koju USKOK tereti da je koristila svoj autoritet i položaj HDZ-ove gradonačelnice Knina, a kasnije i saborske zastupnice i državne tajnice u Ministarstvu uprave kako bi pogodovala Milenku Bašiću i Draganu Stipiću oko njihovog projekta Vjetroelektrane Krš - Pažane za koji su trebali dobiti razne dozvole, rješenja, očitovanja... Oni se terete da su joj davali mito za njezinu "pomoć", najmanje 40.000 kuna mjesečno, pa USKOK kaže da su joj ukupno isplatili 1,1 milijun kuna. Mito joj je prema optužnici isplaćivao Bašić dok joj je Stipić, tvrdi USKOK, obećao da će u poslovima osiguranja vjetroelektrane angažirati posrednika osiguranja po njezinom izboru, pri čemu je dogovoreno da dio provizije, a radilo se o 92.000 eura, bude isplaćen Josipi Rimac. Sukladno dogovorima s Bašićem i Stipićem, Josipa Rimac je potom počela zvati koga je trebalo u Hrvatskim šumama, HERI, HROTE-u, kako bi ishodovala sve što je trebalo. U tom "poslu" tvrdi USKOK pridružila joj se i Gabrijela Žalac, koja je u to vrijeme bila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ali i članica NO HBOR-a, što je iskoristila kako bi se Bašiću ishodovao kredit od 130 milijuna eura za taj projekt.

Nadalje, prema optužnici C.E.M.P. Bašićeva i Stipićeva tvrtka morala je odlukom Ministarstva državne imovine platiti šest milijuna kuna na ime naknade za osnivanje prava služnosti. Pokušavajući im to umanjiti, Josipa Rimac se tereti da je nazivala Gorana Marića, koji je u to vrijeme bio ministar države imovine i njegovu pomoćnicu, tražeći da Ministarstvo neosnovano prihvati zahtjev C.E.M.P-a za izmjenom te odluke. Oni su to odbili učiniti iako ih je opetovano tražila. Nadalje, Josipa Rimac se tereti da je zbog Bašića i njegovih poslova radila pritisak i na Jakupčića i Melvana, koji je bio na čelu splitske podružnice Hrvatskih šuma. USKOK je tereti da je tražila da se žurno povuku negativna očitovanja koje su Hrvatske šume dale vezano za projekt Vjetroelektrana i njihove uporabne dozvole. Oni su na to pristali, iako su time, prema optužnici, Hrvatskim šumama pričinili štetu od 600.000 kuna. Zajedno s Gabrijelom Žalac optužena je i da je od HBOR-a, vezano za kredit od 130 milijuna eura koji je trebao C.E.M.P-u, tražila da banka smanji tražene instrumente osiguranja kredita te da osigura pismo namjere u kojem je HBOR neistinito dobavljaču vjetroagregata naveo da će kredit C.E.M.P. biti odobren, što je Gabrijela Žalac i učinila. Josipa Rimac tereti se i da je C.M.P.U omogućila 3,6 milijuna kuna nepripadajuće dobiti na isporuci struje.

