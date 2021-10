Odbijen zahtjev za naknadu štete nizozemske tvrtke koja je od RH tražila 71,1 milijun eura

Zahtjev za naknadu štete od 71,1 milijun eura, podnesen u postupku međunarodne investicijske arbitraže na Arbitražnom sudu pri Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u cijelosti je odbijen 22. listopada 2021., priopćio je DORH.

Riječ je o zahtjevu za naknadu štete koji je protiv Hrvatske podnio Amlyn Holdinga B.V. , trgovačko društvo iz Nizozemske, a postupak je pokrenut u kolovozu 2016.

- Arbitražni je sud, zbog toga što je utvrdio da je Republika Hrvatska počinila jednu od četiri povrede Ugovora o energetskoj povelji (Energy Charter Treaty, dalje: ECT) prema tvrdnjama tužitelja naložio Republici Hrvatskoj da tužitelju nadoknadi 25 posto troškova arbitražnog postupka u iznosu od 1,1 milijun eura, kao i administrativne troškove ICSID-a u iznosu od 611,937 američkih dolara.

Zahvaljujući strategiji i argumentaciji Državnog odvjetništva Republike Hrvatske dokazano je kako ta povreda nije uzrokovala štetu tužitelju, a što je sud prihvatio u cijelosti. Utvrđena je povreda čl. 10. st. 1. ECT-a zbog donošenja Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz 2013. (koji je dopunjen Pravilnikom iz 2014.) kojim je oduzeto pravo tužitelja da traži produljenje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije - pojašnjava DORH u svom priopćenju.

IZ DORH-a navode je predmet postupka bila naknada štete jer su Nizozemci planirali izgradnju termoelektrane na biomasu u Koprivničkom Ivancu, a ta im je investicija propala. Oni su smatrali da je do propasti investicije između 2013. i 2016. došlo zbog postupanja državnih tijela kao što su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Hrvatske energetske regulatorna agencije HERE. Uz to, smatrali su da su za propast njihove investicije krive i državne tvrtke kao što su Hrvatske šume, HEP-ODS i HOPS i Hrvatski operator tržišta energije.

- Tužitelj je isticao brojne prigovore na postupanje navedenih nadležnih tijela i tvrdio da je Republika Hrvatska njihovim postupanjem počinila četiri povrede ECT-a i to članka 10. st. 1. i 13. koji se odnose na izvlaštenje i obvezu pravičnog i poštenog postupanja prema stranom ulagatelju (FET standard). Zbog navedenog tužitelj je Republike Hrvatske tražio isplatu naknade štete u iznosu od 71.1 milijuna eura s kamatama po kamatnoj stopi 8.34 posto godišnje, tekućim od 3. travnja 2015. do isplate (tužbeni zahtjev konačno je uređen 4. listopada 2018.) zbog povrede čl. 10. st. 1. i 13. ECT-a. Republika Hrvatska je u cijelosti osporila tužiteljeve navode u arbitražnom postupku u okviru kojeg je održano dvotjedno ročište u prostorijama ICSID-a u Parizu tijekom svibnja 2019. te donesen pravorijek 22. listopada 2021. Republiku Hrvatsku je, u arbitražnom postupku, zastupalo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zajedno s odvjetničkim društvom Bredin Prat iz Pariza - pojasnio je DORH tijek cijelog tog postupka.

