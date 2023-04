Od poginulog bračnog para oprostili se i iz Moto kluba: 'Počivajte u miru dragi nam prijatelji'

U teškoj nesreći u Novim Mihaljevcima kod Požege do koje je došlo ove nedjelje stradao je bračni par koji se vozio na motociklu. Neslužbeno se doznaje kako se radi o paru iz Jakšića, a iza njih je ostalo troje maloljetne djece.

Od para se oprostio i Moto klub Tsunami Požega na Facebooku, a neki su se javili i kako bi organizirali pomoć obitelji. - Počivajte u miru Božjem dragi nam prijatelji! Iskrena sućut obitelji - poručili su iz Moto kluba.

Inače, do nesreće je došlo u nedjelju u poslijepodnevnim satima, a neslužbeno se doznaje kako je došlo do frontalnog sudara osobnog automobila i motocikla. Oboje su nakon sudara ostali nepomično ležati na tlu te im unatoč pokušaju reanimacije nije bilo spasa. Vozač osobnog automobila Golfa prošao je bez ozljeda. 24sata doznaju od mještana kako je vozač Golfa bio u šoku. - Vozač automobila bio je u šoku, rekli smo mu da ide s Hitnom u bolnicu, no on je to odbijao pa smo zamolili policajca da urgira kako bi ga odvezli. Na kraju je ipak pristao - tvrde.

>> VIDEO Motociklist i suvozačica poginuli u sudaru s automobilom