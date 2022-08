'Od krađe željeza do milijardu kuna iz Ine, sve je to modus operandi HDZ-a za koji je kriv Andrej Plenković'

Grad Ogulin, koji je podigao proračun sa 40 na 100 milijuna kuna, trebao 10 godina raditi da pokrije ono što su HDZ-ova ekipica i Plenkovićevi pajdaši maznuli u godini dana.

Radilo se o željezu ili o milijardi kuna iz INA-e, modus operandi je isti i to je ono što tlači Hrvatsku. Kad se netko zapita zašto su mu ovoliki računi za plin, neka se sjeti da je novac završio na računima pojedinaca, onih koji su članovi HDZ-a, donatori HDZ-a, povezani s HDZ-om, a danas kad ih pitaš za to, HDZ s time nema ništa. No, jasno je tko je kriv. Kriv je onaj koji je svu tu bratiju imenovao u nadzorne odbore i upravu INA-a, a to je Andrej Plenković.

Odgovornost je na njemu i smiješno mi je kada govore o tome da zahvaljuju institucijama pravne države što su reagirale i kako je HDZ omogućio funkcioniranje države. Braćo, te institucije ne bi imale posla da im HDZ-ovci u INA-i ili ovi iz ŽUC-a nisu taj posao osigurali. To je realnost, od željeza do INA-e, modus operandi je isti - rekao je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a u Karlovcu gdje se susreo s domaćinima; Daliborom Domitrovićem, predsjednikom SDP-a Karlovačke županije i Dragicom Malović, predsjednicom SDP-a Karlovac.

Dodao je kako je od ukradenih milijardu kuna 44 posto hrvatsko, od građana ove zemlje.

- Slučajno je 440 milijuna kuna iznos koji je potreban da država isplati naknadu onima koji imaju mirovinu ili plaću manju od 4.000 kuna za inflaciju ili kao energetski dodatak. Samo iznos od ove pljačke bi bio dovoljan da se takav dodatak isplati sada i na jesen. To je ono što je državi i njezinim građanima ovom pljačkom oduzeto. No, njih za građane, ponovno su to dokazali, nije uopće briga - dodao je P. Grbin.

Dalibor Domitrović, gradonačelnik Ogulina rekao je da nitko više ne može takve stvari slušati i gledati. Dodao je kako su oni dokazali u Ogulinu da se može upravljati gradom pošteno, transparentno, misleći isključivo na napredak grada i dobrobit stanovnika.

- U Gradu Ogulinu smo samo u četiri godine povećali proračun s 40 na 100 milijuna kuna, te je u njemu otvoreno 500 novih radnih mjesta. No, vidim kako funkcionira HDZ u Karlovačkoj županiji, kad su nas u posljednje dvije godine bez pitanja zakinuli za nekoliko milijuna kuna gradskog proračuna na ceste koje su nam predali bez pitanja, a u lošem su stanju i treba ih popravljati. To je ta krađa, nepotizam, modus operandi i ponašanje HDZ-a "Država to smo mi". Mi to ne želimo gledati sa strane, nego da se ova Vlada, ovaj HDZ s makne s trona, da pokažemo građanima bolju i kvalitetniju opciju i to je pred nama cilj do idućih parlamentarnih i lokalnih izbora. Jačanje županijske organizacije meni je prioritet kao predsjedniku županijskog SDP-a, ali i ukazivanje na sve ono što je HDZ radio kroz čitav niz godina - rekao je Dalibor Domitrović.

