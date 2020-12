Od koronavirusa preminuo radno aktivan liječnik obiteljske medicine u Slavoniji

Od koronavirusa je preminuo prvi radno aktivan liječnik, obiteljski liječnik iz Slavonije, rekao je dr. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

"Zadnja dva dana su iznimno tužna za hrvatsko liječništvo", dodao je za HRT-ovu emisiju Otvoreno u kojoj je gostovala i Marija Selak Raspudić koje je imala koronavirus. Podijelila je svoje iskustvo.

"Ja sam prošla relativno lagano, nekoliko dana sam imala lakšu temperaturu, a najbolje je prošla naša beba. Suprug, koji je jako zdrav, on je najteže prošao. Tjedan dana nije uspio skinuti temperaturu, završio s obostranom upalom pluća, bio je u bolnici i primao je kisik", rekla je.

"Nije trenutak da oporba samo kritizira, ali treba se podnijeti izvješće o radu Stožera, ne da bismo kritizirali, nego da bismo vidjeli što se može bolje. Mi već sada prema mnogima kasnimo s mjerama, pa ovo što sad uvodimo treba potkrijepiti analizom mjera u ostalim zemljama i kako su one doprinijele", dodala je zastupnica.

Saborski zastupnik Ivan Celić poručio je kako su donesene sankcije krajnja mjera. "Odluke prvenstveno donosi struka. U Savjetu nema politički aktivnih osoba koliko znam. Važni su i socioekonomski aspekti, no ako pogledamo sve mjere, one su se postupno donosile. Nastojali smo izbjeći restriktivne mjere i ove sankcije su krajnja mjera", rekao je i dodao: "Luetić gleda na postroženje mjera kao predsjednik jedne cehovske organizacije. Naravno da će se liječnici zalagati za što restriktivnije mjere, s druge strane imamo ugostitelje koji žele liberalnije mjere. Sve to treba uzeti u obzir. Nema dobrih i loših odluka, postoje manje ili više dobre odluke".

SDP-ova Sabina Glasovac poručila je da se javnost obmanjuje. "Ovo krizno vrijeme mora biti vrijeme suradnje i iskrene komunikacije. I sad, kad me pitate kakve su mjere... Mi možemo raspravljati hoće li kazna biti 500 kuna ili ako je platite brzo biti 250, pa ćemo je uspoređivati s Bečom za 50 eura, tako neki imaju dvije, tri tisuće kuna... Time nećemo riješiti ključni problem - mora se promijeniti pristup problemu. Mi govorimo da želimo sjesti za stol i razgovaramo kao ozbiljni ljudi. Ova kriza traži suradnju svih nas", smatra.