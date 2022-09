Počeli su referendumi u četiri ukrajinske regije: 'Naoružani Rusi prisiljavaju stanovnike da glasaju'

Četiri područja Ukrajine pod kontrolom Rusije održavaju referendume o pripajanju Rusiji. Glasovanje u pokrajinama Luhansk, Donjeck, Herson i Zaporožje, koje predstavljaju oko 15 posto teritorija Ukrajine, trebalo bi trajati od danas pa do utorka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je pak Ruse da se odupru djelomičnoj mobilizaciji koju je naredio Vladimir Putin, a koja je izazvala prosvjede i egzodus iz Rusije.

Tijek događaja:

08:40 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom je redovnom noćnom obraćanju poručio kako će "objasniti Rusima što se događa".

- U ovom ratu u šest mjeseci umrlo je 55 tisuća ruskih vojnika. Deseci tisuća su ranjeni i osakaćeni. Želite još? Ne? Onda protestirajte. Uzvratite. Pobjegnite. Ili se predajte ukrajinskom zarobljeništvu. Ovo su opcije za vas da preživite - kazao je.

- Ruska odluka o mobilizaciji otvoreno je priznanje da njihova regularna vojska, koja se desetljećima pripremala za preuzimanje tuđe zemlje, nije izdržala i da se raspala. A sada, zbog mobilizacije, rat Rusije protiv Ukrajine za većinu ruskih građana nije nešto na televiziji ili na internetu, već nešto što je ušlo u svaki ruski dom - dodaje.

08:34 - Ukrajina vrši pritisak na teritorij koji Rusija smatra ključnim za svoje ratne ciljeve, objavilo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva u najnovijem obavještajnom ažuriranju.

Međutim, "situacija na bojnom polju ostaje složena", dodaje se.

U posljednja tri dana ukrajinske snage su "osigurale mostobran na istočnoj obali rijeke Oskil u Harkivskoj oblasti", priopćeno je.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Bot9jAVNWg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KK1twWxR5k