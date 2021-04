Očekuje se da će većina stanovnika EU biti cijepljena do kraja lipnja, Hrvatska ispod prosjeka

Očekuje se da će većina zemalja članica do kraja lipnja moći cijepiti većinu svoga stanovništva protiv covida-19, a Hrvatska je u skupini zemalja koja će imati manje od polovice cijepljenog stanovništva, javlja Bloomberg pozivajući se na interni dokument Europske komisije.

Prema dokumentu na koji se poziva Bloomberg, većina država članica mogla bi do kraja lipnja cijepiti više od 55 posto stanovništva.

Europska komisija je objavila da je cilj do kraja ljeta cijepiti 70 posto odraslog stanovništva, što je oko 55 do 60 posto ukupnog stanovništva, ovisno o demografskoj situaciji u svakoj od zemalja članica. S druge strane, po tom dokumentu, očekuje se da će u Hrvatskoj do kraja lipnja biti cijepljeno 45,3 posto ukupno stanovništva, u Bugarskoj 45 posto.

U skupini zemalja koje će do kraja lipnja imati ispod 55 posto cijepljenih u ukupnom stanovništvu također su i Slovačka, Češka i Austrija.

Velike su razlike po zemljama članicama - tako se očekuje da će do kraja lipnja na Malti biti cijepljeno 93,1 posto ukupnog stanovništva, u Danskoj 79,9 posto, Nizozemskoj 64,6 posto, Njemačkoj 61 posto, Francuskoj 58,2 posto.

Te procjene su napravljene prema broju doza koje bi svaka od zemalja članica trebala dobiti do kraja lipnja.

U drugom tromjesečju Europska unija trebala bi dobiti 55 milijuna doza cjepiva Johnson&Johnson, koje se daje u jednoj dozi, zatim 300 milijuna doza od Pfizer/BioNTecha, AstraZenece i Moderne.

Međutim, nije posve sigurno hoće li sve očekivane doze biti isporučene, imajući u vidu da je AstraZeneca u prvom tromjesečju isporučila samo trećinu obećanih doza.