Majka nestalog Gabriela u očaju: 'Ne znam zašto je izašao bez mobitela. To nije slično njemu'

Prije nekoliko dana nestao je 19-godišnji Gabriel Matijević, a zadnji puta se javio svojoj majci Mireli Tatić. Ona i sin žive u mjestu Poganovci kraj Đakova. Majka je u prošlu srijedu otišla raditi na dva tjedna u Austriju kao njegovateljica, a mladić je trebao avionom otići u Njemačku gdje bi tjedan dana radio s ocem Mariom. Majci se zadnji put javio u noći s četvrtka na petak oko 4, 5 ujutro.

- Poslao mi je nekoliko poruka 'Gdje si?', 'Ajde se javi', 'Nazovi me', no kako sam spavala nisam čula mobitel. Ujutro oko 8 kad sam se probudila, zvala sam ga i slala poruku, no ništa. Gabieva baka živi par kuća od nas, ona je odmah u petak otišla do kuće, no Gabriela nije bilo, kao ni njegovog auta. Vrata su bila otključana, no ništa drugo nije bilo čudno ili sumnjivo. Zaključala je kuću i otišla - ispričala je za 24sata majka Mirela. Kazala je kako prvo nije bilo čudno da se ne javlja na telefon jer se to često događa, no nikada nije prošlo tako dugo vremena.

Idući dan baka je ponovno otišla do kuće i kako nije bilo auta, odmah je zvala Gabrielovog oca no mladić se ni njemu nije javio. Zvali su njegove prijatelje, no ni oni se nisu čuli s njim. U međuvremenu su otkrili kako je 19-gpdišnjak ostavio mobitel u svojoj sobi.

- Ne znam zašto je izašao bez mobitela. To nikako nije slično njemu, on zaspi s mobitelom, drži ga u ruci stalno, na wc ne ide bez mobitela. Osim toga, moj broj zna napamet, javio bi se da može - kaže majka Mirela.

- Muči me gdje je nestao, je li otišao ili mu se nešto desilo... Zašto me ne zove? - očajna je.

Podsjetimo, Gabriel Matijević (19) nestao je 29. rujna iz mjesta Poganovci, nedaleko od Đakova. Na Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba stoji kako je mladić rođen u rujnu 2004. godine te ima prebivalište u Poganovcima. Njegov se nestanak vodi u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj. Gabriel je visok 180 centimetara, ima smeđe oči i crnu kosu.

