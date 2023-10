Nestao je 19-godišnji Gabriel. Oglasio se otac: 'Trebao je doći kod mene, imao je avionsku kartu'

Mladić Gabriel Matijević (19) nestao je 29. rujna iz mjesta Poganovci, nedaleko od Đakova i Valpova. Na Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba stoji kako je mladić rođen u rujnu 2004. godine te ima prebivalište u Poganovcima. Njegov se nestanak vodi u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj. Gabriel je visok 180 centimetara, ima smeđe oči i crnu kosu.

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", navodi Nacionalna evidencija nestalih osoba.

VEZANI ČLANCI:

Marijan Matijević, otac nestalog mladića, rekao je da se Gabriel udaljio u automobilu crvene boje marke Peugeot 206. Posljednju poruku poslao je majci koja je radila u Austriji, a mobitel je ostavio u svojoj sobi.

"Zadnja saznanja su mi da mi je supruga javila da se javio na mobitel u pet ujutro, a zadnji put smo se ja i on čuli u ponedjeljak jer je trebao doći kod mene na posao u Njemačku u utorak, imao je već kupljenu avionsku kartu", rekao je Matijević za Dnevnik Nove TV.

"Ja stvarno ne znam gdje je on trenutno, ja bih to najviše volio znati i volio bih apelirati na mlade da ne rade ovakve stvari roditeljima, da se čuvaju i da se paze, i molio bih sve ljude u Slavoniji i u Zagrebu da se osvrnu, da pogledaju oko sebe, možda Gabriel sjedi do njih", dodao je.

VIDEO Zbog ometanja suđenja, Filip Zavadlav na neko vrijeme ispraćen je iz sudnice