Obuljen Koržinek: Svi će se festivali održati, model se još dogovara

Svi klasični festivali - Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, Zadarske večeri i ostali, održat će se, vjerujem u punom kapacitetu što se tiče publike jer će od 1. srpnja biti u uporabi digitalne zelene potvrde što će omogućiti organizatorima da pune gledališta, kazala je danas ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek gostujući u emisiji Hrvatskog radija 'A sada Vlada'.

Koržinek je također kazala i kako su prošlog tjedna na sjednici Vlade usvojili program potpora, 'između ostalog i za sektore kulturnih događanja, zajedno s turističkim događanjima i povremenim prometom'.

- Tri sektora kojima nije bio onemogućen rad odlukom, ali su u stvarnosti bili onemogućeni raditi. Dat ćemo im dodatnu financijsku podršku, kako bi ponovno mogli pokrenuti djelatnosti - rekla je ministrica.

Kazala je kako se još dogovara način djelovanja i misli da će to biti hibridni model - ili će dijelovi gledališta biti za one koji neće moći ishoditi digitalnu potvrdu ili će veći dio programa biti uz predočenje digitalne potvrde, a manji za one koji ne mogu ispuniti uvjete.

- Apeliram na građane da ishode potvrde kako bi se vratili kulturnim događanjima u punim kapacitetima, kazala je ministrica.

Svatko se može cijepiti, neki su preboljeli ili se mogu testirati brzim antigenskim testovima, dodala je.

Ministrica je rekla da još nije moguće izračunati koliki su gubici u kulturi te da su 'za neke stopostotni'.

- Omogućili smo cijeli niz potpora - izravna i organizatorima i samostalnim umjetnicima, posebna programska sredstva, kredite poduzetnicima u kulturu. Već smo sada na preko 400 milijuna kuna u zadnjih 12 mjeseci. Zadnje je bilo u rebalansu - 58 milijuna kuna, od čega 52 za ponovno pokretanje aktivnosti i 6 milijuna samostalnim umjetnicima i neovisnim profesionalcima - kazala je Obuljen Koržinek.

