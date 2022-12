Obrana "neobranjivog": profesor od udaraca lakše ozlijeđen, a fatalan je pad

Branit ću "neobranjivo" iako sam se i ja zbog usporedbe kazni za smrću okončano premlaćivanje rukometaša u Skopju i profesora u Varaždinu, na prvu zgrožen pitao kako je moguće da su kod nas optuženi dobili šest do osam puta blaže kazne. Ali nisam se zadovoljio medijskim interpretacijama dviju presuda zbog kojih je mnogima pao na pamet brutalni repertoar opaski na račun našeg pravosuđa već sam iz dostupnih izvora istražio činjenice o dva "identična slučaja" te nazvao i glasnogovornika Županijskog suda u Varaždinu.



Prije svega, obje presude su nepravomoćne, i u žalbenom postupku sve se može preokrenuti. Iako su naizgled slučajevi slični, pravno, razlika je ogromna. U Skopju su po pisanju medija osuđeni za ubojstvo na 16 i 18 godina, a u Varaždinu za nanošenje teške ozljede u pokušaju. I u potonjem slučaju optužnica je prvo podignuta za teško ubojstvo, kažnjivo s najmanje 10 godina zatvora i to, prema priopćenju varaždinskog Županijskog državnog odvjetništva objavljenom lani 6. prosinca, jer su optuženici 29. svibnja oko 4 sata postupali "iz osvete prema 35-godišnjaku zbog toga što je prethodno pozvao policiju i prijavio kršenje epidemioloških mjera u prostoru udruge". ŽDO je tada priopćio da je Čengić "uslijed primljenih udaraca, zadobio prijelom sljepoočne kosti i razdor vena s krvarenjem u mozgu te od tih ozljeda preminuo 30. svibnja". Portal Regionalni tjednika 7Plus objavio je 28. studenoga ove godine: "Nakon što su saslušani brojni svjedoci, izvedena rekonstrukcija cijelog događaja, saslušani psihijatrijski vještak Nenad Horvat te dva puta sudsko-medicinski vještak Davor Mayer, ŽDO je promijenio činjenični i zakonski opis te pravnu kvalifikaciju kaznenog djela..." tako da ih terete za tešku ozljedu s posljedicom smrti, a za što je kazna od 3 do 15 godina zatvora.